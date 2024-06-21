Украина вернула 4 детей из оккупированной Россией Херсонщины
Категория
Украина
Дата публикации

Украина вернула 4 детей из оккупированной Россией Херсонщины

Александр Прокудин / Херсонская ОВА
дети
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Еще семь украинских детей, проживавших на временно оккупированной территории Херсонской области, вернули домой.

Главные тезисы

  • Украина вернула 4 детей из оккупированной Россией Херсонщины, в возрасте от 4 месяцев до 13 лет.
  • Ранее семерых украинских детей вернули из оккупированных общин Херсонщины, обеспечив им безопасность и необходимую помощь.
  • Документальная лента “Истерзанное детство” раскрывает правду о похищении украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.
  • Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищение в оздоровительный лагерь, что раскрывает масштабы трагедии войны.

Украина вернула еще 4 детей из российской оккупации

Как заявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, еще семерых детей вернули из пока оккупированных общин Херсонщины.

По его словам, на территорию Украины вернулись три мальчика и четыре девочки.

Малышам — от 4 месяцев до 13 лет. Они проделали долгий и сложный путь. Главное, что сейчас дети в безопасности, получают всю необходимую помощь, — отметил Прокудин.

Что известно о похищении Россией детей с оккупированных территорий Украины

В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищение в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.

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