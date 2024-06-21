Украина вернула 4 детей из оккупированной Россией Херсонщины

Еще семь украинских детей, проживавших на временно оккупированной территории Херсонской области, вернули домой.

Украина вернула еще 4 детей из российской оккупации

Как заявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, еще семерых детей вернули из пока оккупированных общин Херсонщины.

По его словам, на территорию Украины вернулись три мальчика и четыре девочки.

Малышам — от 4 месяцев до 13 лет. Они проделали долгий и сложный путь. Главное, что сейчас дети в безопасности, получают всю необходимую помощь, — отметил Прокудин. Поделиться

Что известно о похищении Россией детей с оккупированных территорий Украины

В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.