Еще семь украинских детей, проживавших на временно оккупированной территории Херсонской области, вернули домой.
Главные тезисы
- Украина вернула 4 детей из оккупированной Россией Херсонщины, в возрасте от 4 месяцев до 13 лет.
- Ранее семерых украинских детей вернули из оккупированных общин Херсонщины, обеспечив им безопасность и необходимую помощь.
- Документальная лента “Истерзанное детство” раскрывает правду о похищении украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.
- Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищение в оздоровительный лагерь, что раскрывает масштабы трагедии войны.
Украина вернула еще 4 детей из российской оккупации
Как заявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, еще семерых детей вернули из пока оккупированных общин Херсонщины.
По его словам, на территорию Украины вернулись три мальчика и четыре девочки.
Что известно о похищении Россией детей с оккупированных территорий Украины
В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.
Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.
Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищение в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.
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