Удар РФ по Дніпру. 5 осіб вважаються зниклими безвісти

Унаслідок ракетної атаки по Дніпру 28 червня відомо про п’ятьох осіб, яких поліція вважає зниклими безвісти.

У результаті удару РФ по багатоповерхівці у Дніпрі простарждало 12 осіб

Удар по Дніпру стався підвечір 28 червня. Російські окупанти атакували місто ракетою, поціливши в дев'ятиповерхівку. Зруйновані чотири поверхи.

Рятувальники всю ніч розбирали завали потрощеної багатоповерхівки. Рятувальна операція триває.

У Дніпрі рятувальники всю ніч розбирали завали потрощеної багатоповерхівки. За інформацією поліції, зниклими вважаються 5 людей. Сергій Лисак Керівник Дніпропетровської ОВА

За останніми даними, окрім 5 зниклих, є один загиблий та 12 постраждалих.

Серед потерпілих — семимісячне немовля, яке отруїлося продуктами горіння, а також вагітна жінка.

Зеленський відреагував на ракетний удар РФ по багатоповерхівці у Дніпрі

Президент України Володимир Зеленський закликав світ терміново надавати Україні ППО для захисту від ракетних атак РФ на тлі удару російською зброєю по будинку у Дніпрі.

Дніпро. Російська ракета влучила просто у житловий будинок. Чотири поверхи зруйновано. Троє людей постраждали. Рятувальники, медики, усі служби вже на місці й надають усю необхідну допомогу. Володимир Зеленський Президент України

Володимир Зеленський зазначив, що тільки достатня кількість і якість систем ППО, тільки достатня рішучість світу здатні зупинити російський терор.