Удар РФ по Дніпру. 5 осіб вважаються зниклими безвісти
Категорія
Україна
Дата публікації

Удар РФ по Дніпру. 5 осіб вважаються зниклими безвісти

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Багатоповерхівка

Унаслідок ракетної атаки по Дніпру 28 червня відомо про п’ятьох осіб, яких поліція вважає зниклими безвісти.

Головні тези:

  • У результаті атаки РФ по багатоповерхівці у Дніпрі постраждало 12 осіб, серед яких є немовля та вагітна жінка.
  • Рятувальна операція у Дніпрі триває, служби надають усю необхідну допомогу постраждалим.
  • Президент Володимир Зеленський закликав світ надавати Україні ППО для захисту від ракетних атак РФ.

У результаті удару РФ по багатоповерхівці у Дніпрі простарждало 12 осіб

Удар по Дніпру стався підвечір 28 червня. Російські окупанти атакували місто ракетою, поціливши в дев'ятиповерхівку. Зруйновані чотири поверхи.

Рятувальники всю ніч розбирали завали потрощеної багатоповерхівки. Рятувальна операція триває.

У Дніпрі рятувальники всю ніч розбирали завали потрощеної багатоповерхівки. За інформацією поліції, зниклими вважаються 5 людей.

Сергій Лисак

Сергій Лисак

Керівник Дніпропетровської ОВА

За останніми даними, окрім 5 зниклих, є один загиблий та 12 постраждалих. 

Серед потерпілих — семимісячне немовля, яке отруїлося продуктами горіння, а також вагітна жінка.

Зеленський відреагував на ракетний удар РФ по багатоповерхівці у Дніпрі

Президент України Володимир Зеленський закликав світ терміново надавати Україні ППО для захисту від ракетних атак РФ на тлі удару російською зброєю по будинку у Дніпрі.

Дніпро. Російська ракета влучила просто у житловий будинок. Чотири поверхи зруйновано. Троє людей постраждали. Рятувальники, медики, усі служби вже на місці й надають усю необхідну допомогу.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Володимир Зеленський зазначив, що тільки достатня кількість і якість систем ППО, тільки достатня рішучість світу здатні зупинити російський терор.

Нам потрібні ці рішення — потрібен надійний повітряний щит для України — підсумував Володимир Зеленський.

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