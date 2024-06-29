Удар РФ по Дніпру. 5 осіб вважаються зниклими безвісти

Унаслідок ракетної атаки по Дніпру 28 червня відомо про п’ятьох осіб, яких поліція вважає зниклими безвісти.
Головні тези:
- У результаті атаки РФ по багатоповерхівці у Дніпрі постраждало 12 осіб, серед яких є немовля та вагітна жінка.
- Рятувальна операція у Дніпрі триває, служби надають усю необхідну допомогу постраждалим.
- Президент Володимир Зеленський закликав світ надавати Україні ППО для захисту від ракетних атак РФ.
У результаті удару РФ по багатоповерхівці у Дніпрі простарждало 12 осіб
Удар по Дніпру стався підвечір 28 червня. Російські окупанти атакували місто ракетою, поціливши в дев'ятиповерхівку. Зруйновані чотири поверхи.
Рятувальники всю ніч розбирали завали потрощеної багатоповерхівки. Рятувальна операція триває.
За останніми даними, окрім 5 зниклих, є один загиблий та 12 постраждалих.
Серед потерпілих — семимісячне немовля, яке отруїлося продуктами горіння, а також вагітна жінка.
Зеленський відреагував на ракетний удар РФ по багатоповерхівці у Дніпрі
Президент України Володимир Зеленський закликав світ терміново надавати Україні ППО для захисту від ракетних атак РФ на тлі удару російською зброєю по будинку у Дніпрі.
Володимир Зеленський зазначив, що тільки достатня кількість і якість систем ППО, тільки достатня рішучість світу здатні зупинити російський терор.
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