У Дніпрі збільшилася кількість постраждалих внаслідок ракетного удару РФ

Увечері 28 червня Росія атакувала Дніпро: ракету було спрямовано на багатоповерхівку. Наразі відомо про 9 поранених та 1 загиблого.

У Дніпрі тривають пошуково-рятувальні роботи після ракетного удару РФ

Керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак станом на 20.43 повідомив про 9 поранених.

Кількість постраждалих, на жаль, збільшилась. Їх вже 9. Попередньо двоє людей не виходять на звʼязок. Пошуково-рятувальна операція триває. Поширити

Міський голова Борис Філатов зазначив, що на місці події перебувають всі відповідні служби.

Оцінюємо ситуацію. Після того як наші пожежники закінчать гасити пожежу, я думаю комунальним службам дадуть можливість підійти та почати працювати над розбором завалів. Техніки достатньо, всі працюють.

На місці події працюватимуть службові собаки, вони шукатимуть людей під завалами.

Собаки ще не залучалися, чекаємо поки загасять пожежу. Дуже сильне задимлення, вони не можуть працювати. Собаки навчені шукати живих людей під завалами будинку, — каже фахівчиня Тетяна. Поширити

Мер Дніпра Борис Філатов опублікував відео у своєму Telegram-каналі, де зазначив, що пожежу у будинку загасили. Почався розбір завалів.

Деякі вулиці у місті перекриті. Рух громадського транспорту призупинили

Частина зруйнованого російською ракетою будинку обвалилася.

РФ атакувала багатоповерхівку у Дніпрі

Про ракетний удар по місту повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Ворог здійснив ракетну атаку на Дніпро. Пошкоджено дев'ятиповерхівку. Там руйнування кількох поверхів.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив про 5 поранених та 1 загиблого через ракетний терор Росії у Дніпрі. Рятувальники продовжують розбирати завали.