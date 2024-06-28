У Дніпрі збільшилася кількість постраждалих внаслідок ракетного удару РФ

Увечері 28 червня Росія атакувала Дніпро: ракету було спрямовано на багатоповерхівку. Наразі відомо про 9 поранених та 1 загиблого.
Головні тези:
- Росія здійснила ракетний удар у Дніпрі, що призвело до загибелі однієї людини та поранення дев'ятьох.
- Пошуково-рятувальні роботи тривають, на місці події працюють служби та спеціально навчені собаки.
- Міський голова та керівник обласної військової адміністрації заявили про необхідність розбору завалів та оцінку ситуації.
- Жертвами ракетного удару стали не лише дорослі люди, а й семимісячне немовля, яке отруїлося продуктами горіння.
- Техніки та комунальні служби залучені для ліквідації наслідків ракетного терору та відновлення життєдіяльності у місті.
У Дніпрі тривають пошуково-рятувальні роботи після ракетного удару РФ
Керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак станом на 20.43 повідомив про 9 поранених.
Міський голова Борис Філатов зазначив, що на місці події перебувають всі відповідні служби.
Оцінюємо ситуацію. Після того як наші пожежники закінчать гасити пожежу, я думаю комунальним службам дадуть можливість підійти та почати працювати над розбором завалів. Техніки достатньо, всі працюють.
На місці події працюватимуть службові собаки, вони шукатимуть людей під завалами.
Мер Дніпра Борис Філатов опублікував відео у своєму Telegram-каналі, де зазначив, що пожежу у будинку загасили. Почався розбір завалів.
Деякі вулиці у місті перекриті. Рух громадського транспорту призупинили
Частина зруйнованого російською ракетою будинку обвалилася.
РФ атакувала багатоповерхівку у Дніпрі
Про ракетний удар по місту повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Ворог здійснив ракетну атаку на Дніпро. Пошкоджено дев'ятиповерхівку. Там руйнування кількох поверхів.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив про 5 поранених та 1 загиблого через ракетний терор Росії у Дніпрі. Рятувальники продовжують розбирати завали.
На 20.00 відомо про одного загиблого та 6 поранених.Серед постраждалих — семимісячне немовля, яке отруїлося продуктами горіння.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-