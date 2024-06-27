Російська армія вперше застосувала модифіковану ФАБ-500 для удару по Харкову — відео

Росіяни вперше вдарили по Харкову ФАБ-500 з модулем планерування та корекції. Вона вдвічі потужніша за КАБ- і ФАБ-250, які використовували раніше.
Головні тези:
- У результаті удару РФ по Харкову постраждало 5 осіб.
- Прокуратура та поліція Харківської області проводять документування воєнних злочинів РФ і розпочали кримінальне провадження через удар по Харкову.
- Голова Харківської ОВА ініціював примусову евакуацію сімей з дітьми через збільшення зони небезпеки у районі Харкова.
У результаті удару РФ по Харкову постраждали 5 осіб
За словами керівника Харківської обласної прокуратури Олександра Фільчакова, дві авіабомби запускали з літака Су-34 з Майського у Білгородській області, від місця запуску до місця влучання — 65 км.
У поліції повідомили, що у результаті удару окупантів по Київському району Харкова постражало 5 цивільних осіб. Наразі правоохоронці документують наслідки ворожих обстрілів.
На Харківщині розширять примусову евакуацію сімей із дітьми
Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, щодо Куп'янського напрямку, враховуючи, що сіра зона дещо збільшилася, розглядають і будуть приймати рішення на найближчій Раді оборони області щодо обов'язкової евакуації в примусовий спосіб сімей з дітьми.
За словами голови Харківської ОВА, мовиться про декілька населених пунктів і десятки таких сімей.
Щодо Борівського напрямку Ізюмського району місцева влада також має ухвалити такі рішення про примусову евакуацію родин з дітьми.
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