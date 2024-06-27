Російська армія вперше застосувала модифіковану ФАБ-500 для удару по Харкову — відео

Росіяни вперше вдарили по Харкову ФАБ-500 з модулем планерування та корекції. Вона вдвічі потужніша за КАБ- і ФАБ-250, які використовували раніше.

У результаті удару РФ по Харкову постраждали 5 осіб

За словами керівника Харківської обласної прокуратури Олександра Фільчакова, дві авіабомби запускали з літака Су-34 з Майського у Білгородській області, від місця запуску до місця влучання — 65 км.

Під атакою ворога був Київський район міста. Пошкоджено три приватні будинки, приміщення вищого навчального закладу та ДСНС.На місці працюють прокурори та слідчі поліції з метою фіксації воєнних злочинів. Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 КК України — повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков. Поширити

У поліції повідомили, що у результаті удару окупантів по Київському району Харкова постражало 5 цивільних осіб. Наразі правоохоронці документують наслідки ворожих обстрілів.

На Харківщині розширять примусову евакуацію сімей із дітьми

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, щодо Куп'янського напрямку, враховуючи, що сіра зона дещо збільшилася, розглядають і будуть приймати рішення на найближчій Раді оборони області щодо обов'язкової евакуації в примусовий спосіб сімей з дітьми.

За словами голови Харківської ОВА, мовиться про декілька населених пунктів і десятки таких сімей.

Щодо Борівського напрямку Ізюмського району місцева влада також має ухвалити такі рішення про примусову евакуацію родин з дітьми.