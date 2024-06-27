Російська армія вперше застосувала модифіковану ФАБ-500 для удару по Харкову — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Російська армія вперше застосувала модифіковану ФАБ-500 для удару по Харкову — відео

Харківська обласна прокуратура
Харківщина

Росіяни вперше вдарили по Харкову ФАБ-500 з модулем планерування та корекції. Вона вдвічі потужніша за КАБ- і ФАБ-250, які використовували раніше.

Головні тези:

  • У результаті удару РФ по Харкову постраждало 5 осіб.
  • Прокуратура та поліція Харківської області проводять документування воєнних злочинів РФ і розпочали кримінальне провадження через удар по Харкову.
  • Голова Харківської ОВА ініціював примусову евакуацію сімей з дітьми через збільшення зони небезпеки у районі Харкова.

У результаті удару РФ по Харкову постраждали 5 осіб

За словами керівника Харківської обласної прокуратури Олександра Фільчакова, дві авіабомби запускали з літака Су-34 з Майського у Білгородській області, від місця запуску до місця влучання — 65 км.

Під атакою ворога був Київський район міста. Пошкоджено три приватні будинки, приміщення вищого навчального закладу та ДСНС.На місці працюють прокурори та слідчі поліції з метою фіксації воєнних злочинів. Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 КК України — повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

У поліції повідомили, що у результаті удару окупантів по Київському району Харкова постражало 5 цивільних осіб. Наразі правоохоронці документують наслідки ворожих обстрілів.

На Харківщині розширять примусову евакуацію сімей із дітьми

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, щодо Куп'янського напрямку, враховуючи, що сіра зона дещо збільшилася, розглядають і будуть приймати рішення на найближчій Раді оборони області щодо обов'язкової евакуації в примусовий спосіб сімей з дітьми.

За словами голови Харківської ОВА, мовиться про декілька населених пунктів і десятки таких сімей.

Щодо Борівського напрямку Ізюмського району місцева влада також має ухвалити такі рішення про примусову евакуацію родин з дітьми.

Там під евакуацію підпадають 13 населених пунктів і приблизно 20 сімей. Невелика кількість, але ми маємо вжити всіх заходів щодо евакуації, тому що самостійно люди виїжджати не хочуть, — додав Синєгубов.

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