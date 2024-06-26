Армія РФ обстріляла гуманітарний штаб у Херсоні — є постраждалі

Близько 12.30 26 червня армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега Дніпра на Херсонщині атакувала Дніпровський район Херсона.

РФ обстріляла гуманітарний штаб у Херсоні

Ворог поцілив у приміщення гуманітарного штабу МВА і поряд з ним.

Про це повідомив керівник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Побиті вікна, стіни, пошкоджено складські приміщення і 3 автівки, які слугували для доставки допомоги нужденним. Поширити

Внаслідок цього обстрілу отримали контузію п’ятеро чоловіків 2002, 1996, 1984, 1966, 1987 р.н. Вони скаржаться на запаморочення та головний біль.

РФ обстріляла Херсонщину

24 червня російська окупаційна армія била по селах у Херсонській області. Внаслідок атаки у селі Гаврилівка загинула жінка та поранено чоловіка, а у Понятівці чоловік дістав поранення і контузію

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Трагедія сталася у селі Гаврилівка. На момент ворожого обстрілу жінка перебувала у власному домі.

Російські військові обстріляли Гаврилівку Новоолександрівської громади. Внаслідок ворожого удару у власній оселі загинула 71-річна жінка.

Пізніше Херсонська ОДА поінформувала, що окупаційні війська атакували з безпілотника житловий будинок у селі Понятівка.

У власній оселі постраждав 52-річний чоловік. Він отримав контузію, уламкове поранення шиї, вибухову та черепно-мозкову травми. Потерпілого у стані середньої тяжкості доставили до лікарні. Йому надають необхідну допомогу. Поширити

Згодом Олександр Прокудін повідомив, що у Гаврилівці також поранення отримав чоловік. Він у лікарні. Росіяни випустили по селу близько 40 снарядів.