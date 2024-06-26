Армія РФ обстріляла гуманітарний штаб у Херсоні — є постраждалі

Близько 12.30 26 червня армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега Дніпра на Херсонщині атакувала Дніпровський район Херсона.
Головні тези:
- Армія РФ здійснила обстріл гуманітарного штабу у Херсоні, що призвело до контузії п'ятьох людей.
- У результаті нападу Росії пошкоджено приміщення гуманітарного штабу, складські приміщення та транспортні засоби, які використовувались для доставки допомоги.
- В інших населених пунктах Херсонщини також сталися трагічні випадки через обстріли з боку російської окупаційної армії: у селі Гаврилівка загинула жінка, а у селі Понятівка чоловік отримав серйозні поранення.
РФ обстріляла гуманітарний штаб у Херсоні
Ворог поцілив у приміщення гуманітарного штабу МВА і поряд з ним.
Про це повідомив керівник Херсонської МВА Роман Мрочко.
Внаслідок цього обстрілу отримали контузію п’ятеро чоловіків 2002, 1996, 1984, 1966, 1987 р.н. Вони скаржаться на запаморочення та головний біль.
РФ обстріляла Херсонщину
24 червня російська окупаційна армія била по селах у Херсонській області. Внаслідок атаки у селі Гаврилівка загинула жінка та поранено чоловіка, а у Понятівці чоловік дістав поранення і контузію
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Трагедія сталася у селі Гаврилівка. На момент ворожого обстрілу жінка перебувала у власному домі.
Російські військові обстріляли Гаврилівку Новоолександрівської громади. Внаслідок ворожого удару у власній оселі загинула 71-річна жінка.
Пізніше Херсонська ОДА поінформувала, що окупаційні війська атакували з безпілотника житловий будинок у селі Понятівка.
Згодом Олександр Прокудін повідомив, що у Гаврилівці також поранення отримав чоловік. Він у лікарні. Росіяни випустили по селу близько 40 снарядів.
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