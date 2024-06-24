Армія РФ обстріляла Херсонщину — є загибла та поранені

24 червня російські терористи атакували Херсонщину з артилерії та дронів. Загинула жінка, поранено два чоловіки.

РФ обстріляла Херсонщину

24 червня російська окупаційна армія била по селах у Херсонській області. Внаслідок атаки у селі Гаврилівка загинула жінка та поранено чоловіка, а у Понятівці чоловік дістав поранення і контузію

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Трагедія сталася у селі Гаврилівка. На момент ворожого обстрілу жінка перебувала у власному домі.

Російські військові обстріляли Гаврилівку Новоолександрівської громади. Внаслідок ворожого удару у власній оселі загинула 71-річна жінка. Олександр Прокудін Керівник Херсонської ОВА

Пізніше Херсонська ОДА поінформувала, що окупаційні війська атакували з безпілотника житловий будинок у селі Понятівка.

У власній оселі постраждав 52-річний чоловік. Він отримав контузію, уламкове поранення шиї, вибухову та черепно-мозкову травми. Потерпілого у стані середньої тяжкості доставили до лікарні. Йому надають необхідну допомогу.

Згодом Олександр Прокудін повідомив, що у Гаврилівці також поранення отримав чоловік. Він у лікарні. Росіяни випустили по селу близько 40 снарядів.

На фото — оселя в Гаврилівці, в якій російська артилерія кілька годин тому вбила місцеву жительку. Загалом окупанти випустили по селу з чотири десятки снарядів. Також стало відомо про поранення 63-річного чоловіка. Його доставили до лікарні з контузією. Поширити

Росіяни атакували дроном блокпост поліції у Херсонській області

Російські війська дроном атакували блокпост поліції в Херсонській області. Загинув правоохоронець.

Внаслідок російської атаки дроном інспектор сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №1 Херсонського РУП, старший лейтенант поліції отримав 22 червня тяжкі поранення та помер у кареті швидкої дорогою до лікарні, — йдеться у повідомленні.

Відомо, що Олександр Чухун розпочав службу в 2007 році у Державній автомобільній інспекції УМВС України в Херсонській області. Служив у різних підрозділах, зокрема, у батальйоні патрульної служби міліції особливого призначення "Херсон" та батальйоні поліції особливого призначення.