Армія РФ обстріляла Херсонщину — є загибла та поранені

24 червня російські терористи атакували Херсонщину з артилерії та дронів. Загинула жінка, поранено два чоловіки.
Головні тези:
- На Херсонщині 24 червня сталася трагедія, коли армія РФ обстріляла села з артилерії та дронів.
- Результатом ворожих атак стала загибель жінки та поранення двох чоловіків, один із яких отримав серйозні травми.
- Також російські війська атакували блокпост поліції дроном, що призвело до смерті правоохоронця.
- Ці напади є частиною агресивної політики РФ на території України, що створює загрозу для життя та безпеки мирного населення.
- Необхідно міжнародне реагування та засудження таких актів агресії з боку Росії для захисту територіальної цілісності та безпеки України.
РФ обстріляла Херсонщину
24 червня російська окупаційна армія била по селах у Херсонській області. Внаслідок атаки у селі Гаврилівка загинула жінка та поранено чоловіка, а у Понятівці чоловік дістав поранення і контузію
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Трагедія сталася у селі Гаврилівка. На момент ворожого обстрілу жінка перебувала у власному домі.
Пізніше Херсонська ОДА поінформувала, що окупаційні війська атакували з безпілотника житловий будинок у селі Понятівка.
У власній оселі постраждав 52-річний чоловік. Він отримав контузію, уламкове поранення шиї, вибухову та черепно-мозкову травми. Потерпілого у стані середньої тяжкості доставили до лікарні. Йому надають необхідну допомогу.
Згодом Олександр Прокудін повідомив, що у Гаврилівці також поранення отримав чоловік. Він у лікарні. Росіяни випустили по селу близько 40 снарядів.
Росіяни атакували дроном блокпост поліції у Херсонській області
Російські війська дроном атакували блокпост поліції в Херсонській області. Загинув правоохоронець.
Внаслідок російської атаки дроном інспектор сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №1 Херсонського РУП, старший лейтенант поліції отримав 22 червня тяжкі поранення та помер у кареті швидкої дорогою до лікарні, — йдеться у повідомленні.
Відомо, що Олександр Чухун розпочав службу в 2007 році у Державній автомобільній інспекції УМВС України в Херсонській області. Служив у різних підрозділах, зокрема, у батальйоні патрульної служби міліції особливого призначення "Херсон" та батальйоні поліції особливого призначення.
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