24 июня российские террористы атаковали Херсонщину из артиллерии и дронов. Погибла женщина, ранены два человека.
Главные тезисы
- Армия РФ обстреляла села на Херсонщине, что привело к гибели одного человека и ранению двух.
- Военные действия российских войск создают угрозу жизни и безопасности мирного населения на территории Украины.
- Международное осуждение и реагирование необходимы для защиты территориальной целостности Украины.
- Российские войска также атаковали блокпост полиции дроном, что привело к гибели правоохранителя.
- Трагическая атака на Херсонщину подчеркивает необходимость признания и пресечения агрессивной политики РФ в регионе.
РФ обстреляла Херсонщину
24 июня российская оккупационная армия избивала по селам в Херсонской области. В результате атаки в селе Гавриловка погибла женщина и ранен мужчина, а в Понятовке мужчина получил ранение и контузию
Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.
Трагедия произошла в селе Гавриловка. В момент вражеских обстрелов женщина находилась в собственном доме.
Позже Херсонская ОГА проинформировала, что оккупационные войска атаковали из беспилотника жилой дом в селе Понятовка.
В собственном доме пострадал 52-летний мужчина. Он получил контузию, обломочное ранение шеи, взрывчатую и черепно-мозговую травму. Пострадавшего в состоянии средней тяжести доставили в больницу. Ему оказывают необходимую помощь.
Впоследствии Александр Прокудин сообщил, что в Гавриловке также ранение получил мужчина. Он находится в больнице. Россияне выпустили по селу около 40 снарядов.
Россияне атаковали дроном блокпост полиции в Херсонской области
Российские войска дроном атаковали блокпост полиции в Херсонской области. Погиб правоохранитель.
В результате российской атаки дроном инспектор сектора реагирования патрульной полиции отделения полиции №1 Херсонского РУП старший лейтенант полиции получил 22 июня тяжелые ранения и скончался в карете скорой дорогой в больницу, — говорится в сообщении.
Известно, что Александр Чухун приступил к службе в 2007 году в Государственной автомобильной инспекции УМВД Украины в Херсонской области. Служил в разных подразделениях, в частности в батальоне патрульной службы милиции особого назначения "Херсон" и батальоне полиции особого назначения.
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