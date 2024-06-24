Армия РФ обстреляла Херсонщину — есть погибшая и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ обстреляла Херсонщину — есть погибшая и раненые

Александр Прокудин / Херсонская ОВА
Херсонщина
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24 июня российские террористы атаковали Херсонщину из артиллерии и дронов. Погибла женщина, ранены два человека.

Главные тезисы

  • Армия РФ обстреляла села на Херсонщине, что привело к гибели одного человека и ранению двух.
  • Военные действия российских войск создают угрозу жизни и безопасности мирного населения на территории Украины.
  • Международное осуждение и реагирование необходимы для защиты территориальной целостности Украины.
  • Российские войска также атаковали блокпост полиции дроном, что привело к гибели правоохранителя.
  • Трагическая атака на Херсонщину подчеркивает необходимость признания и пресечения агрессивной политики РФ в регионе.

РФ обстреляла Херсонщину

24 июня российская оккупационная армия избивала по селам в Херсонской области. В результате атаки в селе Гавриловка погибла женщина и ранен мужчина, а в Понятовке мужчина получил ранение и контузию

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

Трагедия произошла в селе Гавриловка. В момент вражеских обстрелов женщина находилась в собственном доме.

Российские военные обстреляли Гавриловку Новоалександровской общины. В результате вражеского удара в собственном доме погибла 71-летняя женщина.

Александр Прокудин

Александр Прокудин

Руководитель Херсонской ОВА

Позже Херсонская ОГА проинформировала, что оккупационные войска атаковали из беспилотника жилой дом в селе Понятовка.

В собственном доме пострадал 52-летний мужчина. Он получил контузию, обломочное ранение шеи, взрывчатую и черепно-мозговую травму. Пострадавшего в состоянии средней тяжести доставили в больницу. Ему оказывают необходимую помощь.

Впоследствии Александр Прокудин сообщил, что в Гавриловке также ранение получил мужчина. Он находится в больнице. Россияне выпустили по селу около 40 снарядов.

На фото — дом в Гавриловке, в котором российская артиллерия несколько часов назад убила местную жительницу. В общей сложности оккупанты выпустили по селу четыре десятка снарядов. Также стало известно о ранении 63-летнего мужчины. Его доставили в больницу с контузией.

Россияне атаковали дроном блокпост полиции в Херсонской области

Российские войска дроном атаковали блокпост полиции в Херсонской области. Погиб правоохранитель.

В результате российской атаки дроном инспектор сектора реагирования патрульной полиции отделения полиции №1 Херсонского РУП старший лейтенант полиции получил 22 июня тяжелые ранения и скончался в карете скорой дорогой в больницу, — говорится в сообщении.

Известно, что Александр Чухун приступил к службе в 2007 году в Государственной автомобильной инспекции УМВД Украины в Херсонской области. Служил в разных подразделениях, в частности в батальоне патрульной службы милиции особого назначения "Херсон" и батальоне полиции особого назначения.

У 36-летнего погибшего стражи порядка остались родители, жена-полицейская и 12-летняя дочь.

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Армия РФ обстреляла Херсон — есть погибший
Александр Прокудин / Херсонская ОВА
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Категория
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Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ обстреляла Херсон — есть погибший и раненый
Александр Прокудин / Херсонская ОВА
Херсон
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ атаковала дроном блокпост полиции в Херсонской области. Есть погибший
Армия РФ атаковала дроном блокпост полиции в Херсонской области. Есть погибший

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