Армия РФ обстреляла гуманитарный штаб в Херсоне — есть пострадавшие

Около 12:30 26 июня армия РФ с временно оккупированного левого берега Днепра на Херсонщине атаковала Днепровский район Херсона.
Главные тезисы
- Армия РФ атаковала гуманитарный штаб в Херсоне, повредив помещения и транспорт.
- В результате обстрела пострадали пять человек, которые жалуются на головокружение и головные боли.
- Также были трагические случаи в других населенных пунктах Херсонщины из-за действий российской оккупационной армии.
- В одном из сел Херсонской области погибла женщина, а мужчина получил серьезные ранения в результате обстрела.
РФ обстреляла гуманитарный штаб в Херсоне
Враг попал в помещение гуманитарного штаба МВА и рядом с ним.
Об этом сообщил руководитель Херсонской МВА Роман Мрочко.
В результате этого обстрела получили контузию пятеро мужчин 2002, 1996, 1984, 1966, 1987 г.р. Они жалуются на головокружение и головные боли.
РФ обстреляла Херсонщину
24 июня российская оккупационная армия избивала по селам в Херсонской области. В результате атаки в селе Гавриловка погибла женщина и ранен мужчина, а в Понятовке мужчина получил ранение и контузию
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Трагедия произошла в селе Гавриловка. В момент вражеских обстрелов женщина находилась в собственном доме.
Российские военные обстреляли Гавриловку Новоалександровской общины. В результате вражеского удара в собственном доме погибла 71-летняя женщина.
Позже Херсонская ОГА проинформировала, что оккупационные войска атаковали из беспилотника жилой дом в селе Понятовка.
Впоследствии Александр Прокудин сообщил, что в Гавриловке также ранение получил мужчина. Он находится в больнице. Россияне выпустили по селу около 40 снарядов.
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