Армия РФ обстреляла гуманитарный штаб в Херсоне — есть пострадавшие

Около 12:30 26 июня армия РФ с временно оккупированного левого берега Днепра на Херсонщине атаковала Днепровский район Херсона.

РФ обстреляла гуманитарный штаб в Херсоне

Враг попал в помещение гуманитарного штаба МВА и рядом с ним.

Об этом сообщил руководитель Херсонской МВА Роман Мрочко.

Разбиты окна, стены, повреждены складские помещения и 3 автомобиля, которые служили для доставки помощи нуждающимся. Поделиться

В результате этого обстрела получили контузию пятеро мужчин 2002, 1996, 1984, 1966, 1987 г.р. Они жалуются на головокружение и головные боли.

РФ обстреляла Херсонщину

24 июня российская оккупационная армия избивала по селам в Херсонской области. В результате атаки в селе Гавриловка погибла женщина и ранен мужчина, а в Понятовке мужчина получил ранение и контузию

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Трагедия произошла в селе Гавриловка. В момент вражеских обстрелов женщина находилась в собственном доме.

Российские военные обстреляли Гавриловку Новоалександровской общины. В результате вражеского удара в собственном доме погибла 71-летняя женщина.

Позже Херсонская ОГА проинформировала, что оккупационные войска атаковали из беспилотника жилой дом в селе Понятовка.

В собственном доме пострадал 52-летний мужчина. Он получил контузию, обломочное ранение шеи, взрывчатую и черепно-мозговую травмы. Пострадавшего в состоянии средней тяжести доставили в больницу. Ему оказывают необходимую помощь. Поделиться

Впоследствии Александр Прокудин сообщил, что в Гавриловке также ранение получил мужчина. Он находится в больнице. Россияне выпустили по селу около 40 снарядов.