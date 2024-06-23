Армія РФ обстріляла Донеччину — є постраждалі

У неділю, 23 червня, російські окупанти обстріляли Торецьк, Залізне та Курахове у Донецькій області.

В результаті удару РФ по Донеччині постраждали 5 осіб

Армія РФ обстріляла касетними боєприпасами приватний сектор Курахового. Поранення дістали троє людей: 59 річний чоловік, 19-річний хлопець та його 43-річний батько, повідомляє Донецька обласна прокуратура.

У Торецьку окупанти поцілили по багатоквартирному будинку. Внаслідок удару поранень дістала 70-річна жінка.

За декілька годин росіяни вдарили по Залізному. Поранення дістала 88-річна місцева жителька.

Донецька область щодня потерпає від російських обстрілів. 21 червня повідомлялося, що внаслідок ударів росіян в області загинули п’ятеро людей, ще сім дістали поранення.

Армія РФ вдарила ракетами по Київщині — є постраждалі

Унаслідок падіння уламків російської ракети в одному з населених пунктів пошкоджено шість багатоповерхівок та понад 20 приватних будинків.

23 червня ворог атакував Київську область ракетами. Дві людини отримали поранення. Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Руслан Кравченко.

Станом на 8:00 до медиків звернулося дві людини. Поранення незначні. Медична допомога надана на місці. Госпіталізації потерпілі не потребують — повідомив очільник Київської ОВА Руслан Кравченко. Поширити

За його словами, внаслідок падіння уламків в одному з населених пунктів пошкоджено шість багатоповерхівок та понад 20 приватних будинків.

У приміщеннях вибиті вікна, балкони, посічені фасади та покрівлі. Також пошкоджені будівлі АЗС, аптеки, підприємства, адміністративна будівля та три автомобілі.