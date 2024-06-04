У ніч проти 4 червня російські війська вдарили ракетами по Дніпру. Сили протиповітряної оборони знищили дві повітряні цілі, але внаслідок падіння уламків виникла пожежа, є поранені серед цивільних.
Головні тези:
- Російські війська вдарили ракетами по Дніпру, є поранені серед цивільних, включаючи дітей.
- У результаті обстрілу постраждали місцеві мешканці, включаючи 17-річного юнака та інших дорослих осіб.
- Поранені отримують лікування, а російські атаки також призвели до пошкоджень автомобілів і приватних будинків.
Що відомо про обстріл Дніпра
Також пошкоджено півтора десятки авто. Вибиті вікна у приватних будинках, багатоповерхівках та лікарні, пише Лисак.
Російські атаки по Україні
1 червня російські окупаційні війська завдали ударів по Лиману Донецької області. Окупанти поцілили по житловому кварталу. В результаті атаки п’ятеро містян зазнали тілесних ушкоджень.
У Харкові у ніч на 31 травня був вибух. Пізніше стало відомо, що росіяни поцілили у пʼятиповерховий житловий будинок. У будівлі виникла пожежа. Окупанти кілька разів били в одне й те ж саме місце. Внаслідок удару загинули 8 осіб та 26 постраждали.
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