У ніч проти 4 червня російські війська вдарили ракетами по Дніпру. Сили протиповітряної оборони знищили дві повітряні цілі, але внаслідок падіння уламків виникла пожежа, є поранені серед цивільних.

Що відомо про обстріл Дніпра

Поранені місцеві мешканці. Серед них — діти. Хлопчик, якому один місяць, у задовільному стані. Лікуватиметься амбулаторно. 17-річний юнак у лікарні в стані середньої тяжкості. Постраждали й 68-річний чоловік і три жінки — 32, 36 і 56 років, — повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Поширити

Також пошкоджено півтора десятки авто. Вибиті вікна у приватних будинках, багатоповерхівках та лікарні, пише Лисак.

Російські атаки по Україні

1 червня російські окупаційні війська завдали ударів по Лиману Донецької області. Окупанти поцілили по житловому кварталу. В результаті атаки п’ятеро містян зазнали тілесних ушкоджень.

У Харкові у ніч на 31 травня був вибух. Пізніше стало відомо, що росіяни поцілили у пʼятиповерховий житловий будинок. У будівлі виникла пожежа. Окупанти кілька разів били в одне й те ж саме місце. Внаслідок удару загинули 8 осіб та 26 постраждали.