Войска РФ ударили по Днепру ракетами. Есть пострадавшие

В ночь на 4 июня российские войска ударили ракетами по Днепру. Силы противовоздушной обороны уничтожили две воздушные цели, но в результате падения обломков возник пожар, ранены среди гражданских.
Главные тезисы
- Российские войска ударили ракетами по Днепру, ранены среди гражданских, включая детей.
- В результате обстрела пострадали местные жители, включая 17-летнего юношу и других взрослых.
- Раненые получают лечение, а российские атаки также привели к повреждениям автомобилей и частных домов.
Что известно об обстреле Днепра
Также повреждено полтора десятка авто. Выбиты окна в частных домах, многоэтажках и больницах, пишет Лысак.
Российские атаки по Украине
1 июня российские оккупационные войска нанесли удары по Лиману Донецкой области. оккупанты попали по жилому кварталу. В результате атаки пятеро горожан получили телесные повреждения.
В Харькове в ночь на 31 мая произошел взрыв. Позже стало известно, что россияне попали в пятиэтажный жилой дом. В здании возник пожар. оккупанты несколько раз били в одно и то же место. В результате удара погибли 8 человек и 26 пострадали.
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