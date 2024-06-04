Войска РФ ударили по Днепру ракетами. Есть пострадавшие

В ночь на 4 июня российские войска ударили ракетами по Днепру. Силы противовоздушной обороны уничтожили две воздушные цели, но в результате падения обломков возник пожар, ранены среди гражданских.

Что известно об обстреле Днепра

Ранены местные жители. Среди них — дети. Мальчик, которому один месяц в удовлетворительном состоянии. Лечится амбулаторно. 17-летний парень в больнице в состоянии средней тяжести. Пострадали и 68-летний мужчина и три женщины — 32, 36 и 56 лет, — сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. Поделиться

Также повреждено полтора десятка авто. Выбиты окна в частных домах, многоэтажках и больницах, пишет Лысак.

Российские атаки по Украине

1 июня российские оккупационные войска нанесли удары по Лиману Донецкой области. оккупанты попали по жилому кварталу. В результате атаки пятеро горожан получили телесные повреждения.

В Харькове в ночь на 31 мая произошел взрыв. Позже стало известно, что россияне попали в пятиэтажный жилой дом. В здании возник пожар. оккупанты несколько раз били в одно и то же место. В результате удара погибли 8 человек и 26 пострадали.