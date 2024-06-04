Войска РФ ударили по Днепру ракетами. Есть пострадавшие
Категория
Украина
Дата публикации

Войска РФ ударили по Днепру ракетами. Есть пострадавшие

Сергей Лисак / Днепропетровская ОВА
обстрел
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В ночь на 4 июня российские войска ударили ракетами по Днепру. Силы противовоздушной обороны уничтожили две воздушные цели, но в результате падения обломков возник пожар, ранены среди гражданских.

Главные тезисы

  • Российские войска ударили ракетами по Днепру, ранены среди гражданских, включая детей.
  • В результате обстрела пострадали местные жители, включая 17-летнего юношу и других взрослых.
  • Раненые получают лечение, а российские атаки также привели к повреждениям автомобилей и частных домов.

Что известно об обстреле Днепра

Ранены местные жители. Среди них — дети. Мальчик, которому один месяц в удовлетворительном состоянии. Лечится амбулаторно. 17-летний парень в больнице в состоянии средней тяжести. Пострадали и 68-летний мужчина и три женщины — 32, 36 и 56 лет, — сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Также повреждено полтора десятка авто. Выбиты окна в частных домах, многоэтажках и больницах, пишет Лысак.

Российские атаки по Украине

1 июня российские оккупационные войска нанесли удары по Лиману Донецкой области. оккупанты попали по жилому кварталу. В результате атаки пятеро горожан получили телесные повреждения.

В Харькове в ночь на 31 мая произошел взрыв. Позже стало известно, что россияне попали в пятиэтажный жилой дом. В здании возник пожар. оккупанты несколько раз били в одно и то же место. В результате удара погибли 8 человек и 26 пострадали.

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