Армия РФ обстреляла Донбасс — есть пострадавшие

В воскресенье, 23 июня, российские оккупанты обстреляли Торецк, Железное и Курахово в Донецкой области.

В результате удара РФ по Донбассу пострадали 5 человек

Армия РФ обстреляла кассетными боеприпасами частный сектор Курахово. Ранения получили три человека: 59-летний мужчина, 19-летний парень и его 43-летний отец, сообщает Донецкая областная прокуратура.

В Торецке оккупанты попали по многоквартирному дому. В результате удара ранений получила 70-летняя женщина.

Через несколько часов россияне ударили по Железному. Ранения получила 88-летняя местная жительница.

Донецкая область ежедневно подвергается российским обстрелам. 21 июня сообщалось, что в результате ударов россиян в области погибли пять человек, еще семь получили ранения.

Армия РФ ударила ракетами по Киевщине - есть пострадавшие

В результате падения обломков российской ракеты в одном из населенных пунктов повреждены шесть многоэтажек и более 20 частных домов.

23 июня враг атаковал Киевскую область ракетами. Два человека получили ранения. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации (ОВА) Руслан Кравченко.

По состоянию на 8:00 к медикам обратилось два человека. Ранения незначительны. Медицинская помощь предоставлена на месте. В госпитализации пострадавшие не нуждаются, сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко. Поделиться

По его словам, в результате падения обломков в одном из населенных пунктов повреждены шесть многоэтажек и более 20 частных домов.

В помещениях выбиты окна, балконы, иссеченные фасады и кровли. Также повреждены здания АЗС, аптеки, предприятия, административное здание и три автомобиля.