Армия РФ обстреляла Донбасс — есть пострадавшие

В воскресенье, 23 июня, российские оккупанты обстреляли Торецк, Железное и Курахово в Донецкой области.
Главные тезисы
- Российские оккупанты ежедневно разрушают инфраструктуру и убивают мирных украинцев в Донецкой области.
- Число жертв и пострадавших от агрессивных действий армии РФ на востоке Украины постоянно растет.
- В результате ударов по Киевской области ранения получили два человека, а инфраструктура была серьезно повреждена.
В результате удара РФ по Донбассу пострадали 5 человек
Армия РФ обстреляла кассетными боеприпасами частный сектор Курахово. Ранения получили три человека: 59-летний мужчина, 19-летний парень и его 43-летний отец, сообщает Донецкая областная прокуратура.
В Торецке оккупанты попали по многоквартирному дому. В результате удара ранений получила 70-летняя женщина.
Через несколько часов россияне ударили по Железному. Ранения получила 88-летняя местная жительница.
Донецкая область ежедневно подвергается российским обстрелам. 21 июня сообщалось, что в результате ударов россиян в области погибли пять человек, еще семь получили ранения.
Армия РФ ударила ракетами по Киевщине - есть пострадавшие
В результате падения обломков российской ракеты в одном из населенных пунктов повреждены шесть многоэтажек и более 20 частных домов.
23 июня враг атаковал Киевскую область ракетами. Два человека получили ранения. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации (ОВА) Руслан Кравченко.
По его словам, в результате падения обломков в одном из населенных пунктов повреждены шесть многоэтажек и более 20 частных домов.
В помещениях выбиты окна, балконы, иссеченные фасады и кровли. Также повреждены здания АЗС, аптеки, предприятия, административное здание и три автомобиля.
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