Российская армия впервые применила модифицированную ФАБ-500 для удара по Харькову — видео

Россияне впервые ударили по Харькову ФАБ-500 с модулем планирования и коррекции. Она вдвое мощнее используемых ранее КАБ- и ФАБ-250.
Главные тезисы
- В результате удара РФ по Харькову пострадали 5 человек.
- Прокуратура и полиция Харьковской области проводят документирование военных преступлений РФ и возбудили уголовное производство из-за удара по Харькову.
- Глава Харьковской ОВА инициировал принудительную эвакуацию семей с детьми из-за увеличения зоны опасности в районе Харькова.
В результате удара РФ по Харькову пострадали 5 человек
По словам руководителя Харьковской областной прокуратуры Александра Фильчакова, две авиабомбы запускали с самолета Су-34 из Майского в Белгородской области, от места запуска до попадания — 65 км.
В полиции сообщили, что в результате удара окупантов по Киевскому району Харькова пострадали 5 гражданских лиц. Правоохранители документируют последствия вражеских обстрелов.
В Харьковской области расширят принудительную эвакуацию семей с детьми
Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, относительно Купянского направления, учитывая, что серая зона несколько увеличилась, рассматривают и будут принимать решения на ближайшем Совете обороны области по обязательной эвакуации принудительным способом семей с детьми.
По словам главы Харьковской ОВА, говорится о нескольких населенных пунктах и десятках таких семей.
Что касается Боровского направления Изюмского района, местные власти также должны принять такие решения о принудительной эвакуации семей с детьми.
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