Российская армия впервые применила модифицированную ФАБ-500 для удара по Харькову — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Российская армия впервые применила модифицированную ФАБ-500 для удара по Харькову — видео

Харьковская обласная прокуратура
Харьков
Читати українською

Россияне впервые ударили по Харькову ФАБ-500 с модулем планирования и коррекции. Она вдвое мощнее используемых ранее КАБ- и ФАБ-250.

Главные тезисы

  • В результате удара РФ по Харькову пострадали 5 человек.
  • Прокуратура и полиция Харьковской области проводят документирование военных преступлений РФ и возбудили уголовное производство из-за удара по Харькову.
  • Глава Харьковской ОВА инициировал принудительную эвакуацию семей с детьми из-за увеличения зоны опасности в районе Харькова.

В результате удара РФ по Харькову пострадали 5 человек

По словам руководителя Харьковской областной прокуратуры Александра Фильчакова, две авиабомбы запускали с самолета Су-34 из Майского в Белгородской области, от места запуска до попадания — 65 км.

Под атакой врага находился Киевский район города. Повреждены три частных дома, помещения высшего учебного заведения и ГСЧС. На месте работают прокуроры и следственные полиции с целью фиксации военных преступлений. Возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 438 УК Украины - сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков.

В полиции сообщили, что в результате удара окупантов по Киевскому району Харькова пострадали 5 гражданских лиц. Правоохранители документируют последствия вражеских обстрелов.

В Харьковской области расширят принудительную эвакуацию семей с детьми

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, относительно Купянского направления, учитывая, что серая зона несколько увеличилась, рассматривают и будут принимать решения на ближайшем Совете обороны области по обязательной эвакуации принудительным способом семей с детьми.

По словам главы Харьковской ОВА, говорится о нескольких населенных пунктах и десятках таких семей.

Что касается Боровского направления Изюмского района, местные власти также должны принять такие решения о принудительной эвакуации семей с детьми.

Там под эвакуацию подпадают 13 населенных пунктов и около 20 семей. Небольшое количество, но мы должны принять все меры по эвакуации, потому что самостоятельно люди уезжать не хотят, — добавил Синегубов.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ обстреляла Донбасс — есть пострадавшие
Донбасс
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Войска РФ обстреляли Одессу. Есть раненые
Олег Кипер / Одесская ОВА
Войска РФ обстреляли Одессу. Есть раненые
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ обстреляла гуманитарный штаб в Херсоне — есть пострадавшие
Роман Мрочко
Херсон

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?