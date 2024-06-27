Российская армия впервые применила модифицированную ФАБ-500 для удара по Харькову — видео

Россияне впервые ударили по Харькову ФАБ-500 с модулем планирования и коррекции. Она вдвое мощнее используемых ранее КАБ- и ФАБ-250.

В результате удара РФ по Харькову пострадали 5 человек

По словам руководителя Харьковской областной прокуратуры Александра Фильчакова, две авиабомбы запускали с самолета Су-34 из Майского в Белгородской области, от места запуска до попадания — 65 км.

Под атакой врага находился Киевский район города. Повреждены три частных дома, помещения высшего учебного заведения и ГСЧС. На месте работают прокуроры и следственные полиции с целью фиксации военных преступлений. Возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 438 УК Украины - сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков. Поделиться

В полиции сообщили, что в результате удара окупантов по Киевскому району Харькова пострадали 5 гражданских лиц. Правоохранители документируют последствия вражеских обстрелов.

В Харьковской области расширят принудительную эвакуацию семей с детьми

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, относительно Купянского направления, учитывая, что серая зона несколько увеличилась, рассматривают и будут принимать решения на ближайшем Совете обороны области по обязательной эвакуации принудительным способом семей с детьми.

По словам главы Харьковской ОВА, говорится о нескольких населенных пунктах и десятках таких семей.

Что касается Боровского направления Изюмского района, местные власти также должны принять такие решения о принудительной эвакуации семей с детьми.