В Днепре увеличилось количество пострадавших в результате ракетного удара РФ

Вечером 28 июня Россия атаковала Днепр: ракета была направлена на многоэтажку. Сейчас известно о 9 раненых и 1 погибшем.

В Днепре продолжаются поисково-спасательные работы после ракетного удара РФ

Руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак по состоянию на 20.43 сообщил о 9 раненых.

Количество пострадавших, к сожалению, увеличилось. Их уже 9. Предварительно два человека не выходят на связь. Поисково-спасательная операция продолжается. Поделиться

Мэр Борис Филатов отметил, что на месте происшествия находятся все соответствующие службы.

Оцениваем ситуацию. После того, как наши пожарные закончат тушить пожар, я думаю коммунальным службам дадут возможность подойти и начать работать над разбором завалов. Техники достаточно, все трудятся.

На месте происшествия будут работать служебные собаки, они будут искать людей под завалами.

Собаки еще не привлекались, ждем пока погасят пожар. Очень сильное задымление, они не могут работать. Собаки научены искать живых людей под завалами дома, — говорит Татьяна. Поделиться

Мэр Днепра Борис Филатов опубликовал видео в своем Telegram-канале, где отметил, что пожар в доме потушили. Начался разбор завалов.

Некоторые улицы в городе перекрыты. Движение общественного транспорта приостановили

Часть разрушенного российской ракетой дома обрушилась.

РФ атаковала многоэтажку в Днепре

О ракетном ударе по городу сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Враг совершил ракетную атаку на Днепр. Повреждена девятиэтажка. Там разрушение нескольких этажей.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил о 5 раненых и 1 погибшем из-за ракетного террора России в Днепре. Спасатели продолжают разбирать завалы.