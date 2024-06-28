В Днепре увеличилось количество пострадавших в результате ракетного удара РФ
Категория
Украина
Дата публикации

В Днепре увеличилось количество пострадавших в результате ракетного удара РФ

Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Днепр
Читати українською

Вечером 28 июня Россия атаковала Днепр: ракета была направлена на многоэтажку. Сейчас известно о 9 раненых и 1 погибшем.

Главные тезисы

  • В результате ракетного удара России по Днепру погиб один человек, ранены 9 горожан, включая семимесячного младенца.
  • На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы с участием служб и специально обученных собак.
  • Городские власти заявили о необходимости разбора завалов и восстановления жизнедеятельности в городе.
  • В рамках ликвидации последствий ракетного террора в Днепре задействованы техника и коммунальные службы.
  • Мера Борис Филатов отметил, что улицы города перекрыты, а общественный транспорт приостановлен.

В Днепре продолжаются поисково-спасательные работы после ракетного удара РФ

Руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак по состоянию на 20.43 сообщил о 9 раненых.

Количество пострадавших, к сожалению, увеличилось. Их уже 9. Предварительно два человека не выходят на связь. Поисково-спасательная операция продолжается.

Мэр Борис Филатов отметил, что на месте происшествия находятся все соответствующие службы.

Оцениваем ситуацию. После того, как наши пожарные закончат тушить пожар, я думаю коммунальным службам дадут возможность подойти и начать работать над разбором завалов. Техники достаточно, все трудятся.

На месте происшествия будут работать служебные собаки, они будут искать людей под завалами.

Собаки еще не привлекались, ждем пока погасят пожар. Очень сильное задымление, они не могут работать. Собаки научены искать живых людей под завалами дома, — говорит Татьяна.

Мэр Днепра Борис Филатов опубликовал видео в своем Telegram-канале, где отметил, что пожар в доме потушили. Начался разбор завалов.

Некоторые улицы в городе перекрыты. Движение общественного транспорта приостановили

Часть разрушенного российской ракетой дома обрушилась.

РФ атаковала многоэтажку в Днепре

О ракетном ударе по городу сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Враг совершил ракетную атаку на Днепр. Повреждена девятиэтажка. Там разрушение нескольких этажей.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил о 5 раненых и 1 погибшем из-за ракетного террора России в Днепре. Спасатели продолжают разбирать завалы.

На 20.00 известно об одном погибшем и 6 раненых. Среди пострадавших — семимесячный младенец, отравившийся продуктами горения.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ ударила по Новомосковску на Днепропетровщине — пострадали дети
Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Новомосковск
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Ракетный удар РФ по многоэтажке в Днепре — есть раненые
Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Днепр
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский отреагировал на ракетный удар РФ по многоэтажке в Днепре
Владимир Зеленский
Днепр

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?