В Днепре увеличилось количество пострадавших в результате ракетного удара РФ

Вечером 28 июня Россия атаковала Днепр: ракета была направлена на многоэтажку. Сейчас известно о 9 раненых и 1 погибшем.
Главные тезисы
- В результате ракетного удара России по Днепру погиб один человек, ранены 9 горожан, включая семимесячного младенца.
- На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы с участием служб и специально обученных собак.
- Городские власти заявили о необходимости разбора завалов и восстановления жизнедеятельности в городе.
- В рамках ликвидации последствий ракетного террора в Днепре задействованы техника и коммунальные службы.
- Мера Борис Филатов отметил, что улицы города перекрыты, а общественный транспорт приостановлен.
В Днепре продолжаются поисково-спасательные работы после ракетного удара РФ
Руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак по состоянию на 20.43 сообщил о 9 раненых.
Мэр Борис Филатов отметил, что на месте происшествия находятся все соответствующие службы.
Оцениваем ситуацию. После того, как наши пожарные закончат тушить пожар, я думаю коммунальным службам дадут возможность подойти и начать работать над разбором завалов. Техники достаточно, все трудятся.
На месте происшествия будут работать служебные собаки, они будут искать людей под завалами.
Мэр Днепра Борис Филатов опубликовал видео в своем Telegram-канале, где отметил, что пожар в доме потушили. Начался разбор завалов.
Некоторые улицы в городе перекрыты. Движение общественного транспорта приостановили
Часть разрушенного российской ракетой дома обрушилась.
РФ атаковала многоэтажку в Днепре
О ракетном ударе по городу сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
Враг совершил ракетную атаку на Днепр. Повреждена девятиэтажка. Там разрушение нескольких этажей.
Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил о 5 раненых и 1 погибшем из-за ракетного террора России в Днепре. Спасатели продолжают разбирать завалы.
На 20.00 известно об одном погибшем и 6 раненых. Среди пострадавших — семимесячный младенец, отравившийся продуктами горения.
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