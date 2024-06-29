Ракетный удар РФ по Днепру. Полиция установила личность погибшей женщины — видео

С помощью ДНК было установлено лицо пенсионерки, оказавшейся в эпицентре ракетного удара РФ.

В результате удара РФ погибла 76-летняя женщина

Полиция идентифицировала личность погибшей в результате ракетного удара в г. Днепр. Это 76-летняя жительница разрушенной многоэтажки.

Для установления личности погибшей криминалистами Днепропетровщины был отобран биологический образец останков найденного на месте попадания человека, исследованного на скоростном ДНК-анализаторе — установлен генотип женского пола.

У родственников пропавших без вести стражи порядка отобрали образцы букального эпителия.

В полицию с заявлениями о повреждении имущества обратились 39 человек.

Удар РФ по Днепру. 5 человек считаются пропавшими без вести

Удар по Днепру произошел к вечеру 28 июня. Российские оккупанты атаковали город ракетой, попав в девятиэтажку. Разрушены четыре этажа.

Спасатели всю ночь разбирали завалы разбитой многоэтажки. Спасательная операция продолжается.

В Днепре спасатели всю ночь разбирали завалы разбитой многоэтажки. По информации полиции, пропавшими считаются 5 человек. Сергей Лысак Руководитель Днепропетровской ОВА

По последним данным, кроме 5 пропавших, один погибший и 12 пострадавших.

Среди пострадавших — семимесячный младенец, отравившийся продуктами горения, а также беременная женщина.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мир срочно предоставлять Украине ПВО для защиты от ракетных атак РФ на фоне удара российским оружием по дому в Днепре.