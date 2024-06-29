Ракетный удар РФ по Днепру. Полиция установила личность погибшей женщины — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Ракетный удар РФ по Днепру. Полиция установила личность погибшей женщины — видео

Национальная полиция Украины
Днепр
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С помощью ДНК было установлено лицо пенсионерки, оказавшейся в эпицентре ракетного удара РФ.

Главные тезисы

  • 39 человек принимают участие в разборе завалов многоэтажки в Днепре, в которую ударила ракета РФ.
  • В результате российского удара одна погибшая, 12 пострадавших и 5 пропавших без вести человек.
  • Владимир Зеленский призвал мир предоставить Украине необходимое ПВО для защиты от возможных ракетных атак РФ.

В результате удара РФ погибла 76-летняя женщина

Полиция идентифицировала личность погибшей в результате ракетного удара в г. Днепр. Это 76-летняя жительница разрушенной многоэтажки.

Для установления личности погибшей криминалистами Днепропетровщины был отобран биологический образец останков найденного на месте попадания человека, исследованного на скоростном ДНК-анализаторе — установлен генотип женского пола.

У родственников пропавших без вести стражи порядка отобрали образцы букального эпителия.

В полицию с заявлениями о повреждении имущества обратились 39 человек.

Удар РФ по Днепру. 5 человек считаются пропавшими без вести

Удар по Днепру произошел к вечеру 28 июня. Российские оккупанты атаковали город ракетой, попав в девятиэтажку. Разрушены четыре этажа.

Спасатели всю ночь разбирали завалы разбитой многоэтажки. Спасательная операция продолжается.

В Днепре спасатели всю ночь разбирали завалы разбитой многоэтажки. По информации полиции, пропавшими считаются 5 человек.

Сергей Лысак

Сергей Лысак

Руководитель Днепропетровской ОВА

По последним данным, кроме 5 пропавших, один погибший и 12 пострадавших.

Среди пострадавших — семимесячный младенец, отравившийся продуктами горения, а также беременная женщина.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мир срочно предоставлять Украине ПВО для защиты от ракетных атак РФ на фоне удара российским оружием по дому в Днепре.

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