Ракетный удар РФ по Днепру. Полиция установила личность погибшей женщины — видео

С помощью ДНК было установлено лицо пенсионерки, оказавшейся в эпицентре ракетного удара РФ.
Главные тезисы
- 39 человек принимают участие в разборе завалов многоэтажки в Днепре, в которую ударила ракета РФ.
- В результате российского удара одна погибшая, 12 пострадавших и 5 пропавших без вести человек.
- Владимир Зеленский призвал мир предоставить Украине необходимое ПВО для защиты от возможных ракетных атак РФ.
В результате удара РФ погибла 76-летняя женщина
Полиция идентифицировала личность погибшей в результате ракетного удара в г. Днепр. Это 76-летняя жительница разрушенной многоэтажки.
Для установления личности погибшей криминалистами Днепропетровщины был отобран биологический образец останков найденного на месте попадания человека, исследованного на скоростном ДНК-анализаторе — установлен генотип женского пола.
У родственников пропавших без вести стражи порядка отобрали образцы букального эпителия.
В полицию с заявлениями о повреждении имущества обратились 39 человек.
Удар РФ по Днепру. 5 человек считаются пропавшими без вести
Удар по Днепру произошел к вечеру 28 июня. Российские оккупанты атаковали город ракетой, попав в девятиэтажку. Разрушены четыре этажа.
Спасатели всю ночь разбирали завалы разбитой многоэтажки. Спасательная операция продолжается.
По последним данным, кроме 5 пропавших, один погибший и 12 пострадавших.
Среди пострадавших — семимесячный младенец, отравившийся продуктами горения, а также беременная женщина.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал мир срочно предоставлять Украине ПВО для защиты от ракетных атак РФ на фоне удара российским оружием по дому в Днепре.
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