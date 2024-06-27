Войска РФ ударили КАБом по Донецкой области. Среди пострадавших двое детей

Российские террористы, утром, 27 июня, ударили управляемой авиационной бомбой (КАБ) по городу Селидово. В результате удара пострадали шесть человек, в том числе и дети.

Россияне ударили КАБом по Донецкой области

Согласно предварительной информации, враг сбросил на населенный пункт "ФАБ-500". Снаряд попал по дому многоквартирного дома. Как и упоминалось выше, в результате обстрела пострадали шесть человек .

двое детей 11 и 17 лет;

четверо взрослых от 63 до 67 лет.

Также были повреждены многоэтажные и частные домовладения, автомобили и админздания.

Обстрелы Донецкой области

В последние месяцы российские террористы существенно усилили обстрелы Украины и прифронтовых регионов. В частности, под удары регулярно попадает Донецкая область. Поэтому в ряде населенных пунктов региона объявлена принудительная эвакуация.

В частности, недавно враг обстрелял железнодорожную инфраструктуру в Донецкой области. Тогда же в результате попадания ранения получили двое железнодорожников.