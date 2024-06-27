Войска РФ ударили КАБом по Донецкой области. Среди пострадавших двое детей
Категория
Украина
Дата публикации

Войска РФ ударили КАБом по Донецкой области. Среди пострадавших двое детей

Прокуратура Донецкой области
обстрел
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Российские террористы, утром, 27 июня, ударили управляемой авиационной бомбой (КАБ) по городу Селидово. В результате удара пострадали шесть человек, в том числе и дети.

Главные тезисы

  • Российские террористы ударили КАБом по городу Селидово, Донецкая область, в результате чего пострадали 6 человек, включая двоих детей.
  • Обстрелы Донецкой области в последние месяцы значительно возросли, что повлекло за собой принудительную эвакуацию во многих населенных пунктах региона.
  • Атаки РФ на Украину привели к разрушению зданий, автомобилей и ранению жителей, что привело к гибели невинных граждан.
  • Несмотря на международное сопротивление, вражеские обстрелы и атаки продолжаются на востоке Украины, угрожая мирному населению.
  • Укрепление оборонных усилий и совместная реакция международного сообщества важны для защиты территориальной целостности и безопасности Украины.

Россияне ударили КАБом по Донецкой области

Согласно предварительной информации, враг сбросил на населенный пункт "ФАБ-500". Снаряд попал по дому многоквартирного дома. Как и упоминалось выше, в результате обстрела пострадали шесть человек .

  • двое детей 11 и 17 лет;

  • четверо взрослых от 63 до 67 лет.

Также были повреждены многоэтажные и частные домовладения, автомобили и админздания.

Обстрелы Донецкой области

В последние месяцы российские террористы существенно усилили обстрелы Украины и прифронтовых регионов. В частности, под удары регулярно попадает Донецкая область. Поэтому в ряде населенных пунктов региона объявлена принудительная эвакуация.

В частности, недавно враг обстрелял железнодорожную инфраструктуру в Донецкой области. Тогда же в результате попадания ранения получили двое железнодорожников.

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