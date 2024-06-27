Війська РФ вдарили КАБом по Донецькій області. Серед постраждалих є двоє дітей

Російські терористи, зранку, 27 червня, вдарили керованою авіаційною бомбою (КАБ) по місто Селидове. Внаслідок удару постраждали шестеро людей, у тому ж числі й діти.
Головні тези:
- Російські терористи вдарили КАБом по місту Селидове, Донецька область, внаслідок чого постраждало 6 людей, включаючи двоє дітей.
- Обстріли Донецької області в останні місяці значно зросли, що спричинило примусову евакуацію в багатьох населених пунктах регіону.
- Атаки РФ на Україну призвели до руйнування будівель, автомобілів та поранення жителів, що призвело до загибелі невинних громадян.
- Незважаючи на міжнародний спротив, ворожі обстріли та атаки продовжуються на сході України, загрожуючи мирному населенню.
- Зміцнення оборонних зусиль та спільна реакція міжнародного співтовариства є важливими для захисту територіальної цілісності та безпеки України.
Росіяни вдарили КАБом по Донецькій області
Згідно з попередньою інформацією, ворог скинув на населений пункт "ФАБ-500". Снаряд влучив по дому багатоквартирного будинку. Як й згадувалось вище, внаслідок обстрілу постраждали шестеро людей:
двоє дітей 11 та 17 років;
четверо дорослих від 63 до 67 років.
Також були пошкоджені багатоповерхові та приватні домоволодіння, автомобілі й адмінбудівлі.
Обстріли Донецької області
Протягом останніх місяців російські терористи суттєво посилили обстріли України та прифронтових регіонів. Зокрема під удари регулярно потрапляє Донецька область. Через це в низці населених пунктів регіону оголошено примусову евакуацію.
Зокрема нещодавно ворог обстріляв залізничну інфраструктуру в Донецькій області. Тоді ж внаслідок влучання поранення отримали двоє залізничників.
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