Війська РФ вдарили КАБом по Донецькій області. Серед постраждалих є двоє дітей
Категорія
Україна
Дата публікації

Війська РФ вдарили КАБом по Донецькій області. Серед постраждалих є двоє дітей

Прокуратура Донецької області
обстріл

Російські терористи, зранку, 27 червня, вдарили керованою авіаційною бомбою (КАБ) по місто Селидове. Внаслідок удару постраждали шестеро людей, у тому ж числі й діти.

Головні тези:

  • Російські терористи вдарили КАБом по місту Селидове, Донецька область, внаслідок чого постраждало 6 людей, включаючи двоє дітей.
  • Обстріли Донецької області в останні місяці значно зросли, що спричинило примусову евакуацію в багатьох населених пунктах регіону.
  • Атаки РФ на Україну призвели до руйнування будівель, автомобілів та поранення жителів, що призвело до загибелі невинних громадян.
  • Незважаючи на міжнародний спротив, ворожі обстріли та атаки продовжуються на сході України, загрожуючи мирному населенню.
  • Зміцнення оборонних зусиль та спільна реакція міжнародного співтовариства є важливими для захисту територіальної цілісності та безпеки України.

Росіяни вдарили КАБом по Донецькій області

Згідно з попередньою інформацією, ворог скинув на населений пункт "ФАБ-500". Снаряд влучив по дому багатоквартирного будинку. Як й згадувалось вище, внаслідок обстрілу постраждали шестеро людей:

  • двоє дітей 11 та 17 років;

  • четверо дорослих від 63 до 67 років.

Також були пошкоджені багатоповерхові та приватні домоволодіння, автомобілі й адмінбудівлі.

Обстріли Донецької області

Протягом останніх місяців російські терористи суттєво посилили обстріли України та прифронтових регіонів. Зокрема під удари регулярно потрапляє Донецька область. Через це в низці населених пунктів регіону оголошено примусову евакуацію.

Зокрема нещодавно ворог обстріляв залізничну інфраструктуру в Донецькій області. Тоді ж внаслідок влучання поранення отримали двоє залізничників.

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