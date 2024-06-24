Армія РФ обстріляла Нікополь — є постраждалі
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ обстріляла Нікополь — є постраждалі

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Нікополь
Read in English

У Нікополі 24 червня вже троє постраждалих за день від російських атак. Війська РФ продовжують обстріл міста.

Головні тези:

  • Російська армія обстрілює Нікополь, внаслідок чого постраждали троє цивільних мешканців.
  • Обстріли спричинили значні руйнування в місті, обірвані лінії електропередач та пошкоджені будівлі медзакладів.
  • Агресивні обстріли російських військ призвели до постраждалих серед жителів та знищення інфраструктури міста.
  • Ситуація у Нікополі залишається напруженою, рятувальні служби намагаються надати допомогу постраждалим та відновити пошкоджену інфраструктуру.

Російська армія масовано обстрілює Нікополь

Від атак окупантів у Нікополі отримали поранення вже три цивільні людини.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У Нікополі за сьогодні вже троє постраждалих від ворожих атак. 62-річний чоловік з осколковими пораненнями госпіталізований. Стан середньої тяжкості. Жінки 68 та 72 років лікуватимуться амбулаторно.

Сергій Лисак

Сергій Лисак

Керівник Дніпропетровської ОВА

Окупанти 23 червня обстрілювали Нікопольщину

До пізнього вечора агресор продовжував бити по Нікопольщині з артилерії та дронами-камікадзе.

Гучно було у Мирівській громаді — там пошкоджена лінія електропередач. Та найбільше дісталося самому Нікополю.

Постраждала 66-річна жінка. Її госпіталізували. Стан середньої тяжкості.

Ворог поцілив по інфраструктурі міста. Зокрема, понівечив 2 будівлі медзакладу. Є руйнування й у житловому секторі.

Знищені приватний будинок, господарська споруда і теплиця. Понівечені 15 осель та 14 господарських споруд. Побиті магазин і два авто. Зачепило лінії електропередач й газогони.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія обстріляла з артилерії Нікополь. Загинуло двоє людей, є поранені
Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
обстріл
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ ударила по Нікопольщині — є руйнування
Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Нікополь
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ обстріляла Нікополь. Загинула жінка
Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
рятувальник

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?