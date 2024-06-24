Армія РФ обстріляла Нікополь — є постраждалі

У Нікополі 24 червня вже троє постраждалих за день від російських атак. Війська РФ продовжують обстріл міста.

Російська армія масовано обстрілює Нікополь

Від атак окупантів у Нікополі отримали поранення вже три цивільні людини.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У Нікополі за сьогодні вже троє постраждалих від ворожих атак. 62-річний чоловік з осколковими пораненнями госпіталізований. Стан середньої тяжкості. Жінки 68 та 72 років лікуватимуться амбулаторно. Сергій Лисак Керівник Дніпропетровської ОВА

Окупанти 23 червня обстрілювали Нікопольщину

До пізнього вечора агресор продовжував бити по Нікопольщині з артилерії та дронами-камікадзе.

Гучно було у Мирівській громаді — там пошкоджена лінія електропередач. Та найбільше дісталося самому Нікополю.

Постраждала 66-річна жінка. Її госпіталізували. Стан середньої тяжкості.

Ворог поцілив по інфраструктурі міста. Зокрема, понівечив 2 будівлі медзакладу. Є руйнування й у житловому секторі.