Армія РФ обстріляла Нікополь — є постраждалі

У Нікополі 24 червня вже троє постраждалих за день від російських атак. Війська РФ продовжують обстріл міста.
Головні тези:
- Російська армія обстрілює Нікополь, внаслідок чого постраждали троє цивільних мешканців.
- Обстріли спричинили значні руйнування в місті, обірвані лінії електропередач та пошкоджені будівлі медзакладів.
- Агресивні обстріли російських військ призвели до постраждалих серед жителів та знищення інфраструктури міста.
- Ситуація у Нікополі залишається напруженою, рятувальні служби намагаються надати допомогу постраждалим та відновити пошкоджену інфраструктуру.
Російська армія масовано обстрілює Нікополь
Від атак окупантів у Нікополі отримали поранення вже три цивільні людини.
Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Окупанти 23 червня обстрілювали Нікопольщину
До пізнього вечора агресор продовжував бити по Нікопольщині з артилерії та дронами-камікадзе.
Гучно було у Мирівській громаді — там пошкоджена лінія електропередач. Та найбільше дісталося самому Нікополю.
Постраждала 66-річна жінка. Її госпіталізували. Стан середньої тяжкості.
Ворог поцілив по інфраструктурі міста. Зокрема, понівечив 2 будівлі медзакладу. Є руйнування й у житловому секторі.
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