Армия РФ обстреляла Никополь — есть пострадавшие

В Никополе 24 июня уже трое пострадавших в день от российских атак. Войска РФ продолжают обстрел города.

Российская армия массированно обстреливает Никополь

От атак оккупантов в Никополе получили ранения уже три гражданских человека.

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В Никополе сегодня уже трое пострадавших от вражеских атак. 62-летний мужчина с осколочными ранениями госпитализирован. Состояние средней тяжести. Женщины 68 и 72 лет будут лечиться амбулаторно. Сергей Лысак Руководитель Днепропетровской ОВА

Оккупанты 23 июня обстреливали Никопольщину

До позднего вечера агрессор продолжал избивать по Никопольщине из артиллерии и дронами-камикадзе.

Громко было в Мировском обществе — там повреждена линия электропередач. Но больше всего досталось самому Никополю.

Пострадала 66-летняя женщина. Ее госпитализировали. Состояние средней тяжести.

Враг попал по инфраструктуре города. В частности, изуродовали 2 здания медучреждения. Есть разрушение и в жилом секторе.