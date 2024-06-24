Армия РФ обстреляла Никополь — есть пострадавшие
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ обстреляла Никополь — есть пострадавшие

Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Никополь
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В Никополе 24 июня уже трое пострадавших в день от российских атак. Войска РФ продолжают обстрел города.

Главные тезисы

  • В Никополе происходят обстрелы со стороны армии РФ, что приводит к пострадавшим гражданским жителям.
  • Агрессивные атаки РФ вызвали значительные разрушения в городе, включая повреждения инфраструктуры и зданий медучреждений.
  • Ситуация в Никополе остается напряженной, и спасательные службы активно работают над помощью пострадавшим и восстановлением разрушенной инфраструктуры.
  • Российская армия массированно обстреливает Никополь, угрожая жизни и благополучию местных жителей.

Российская армия массированно обстреливает Никополь

От атак оккупантов в Никополе получили ранения уже три гражданских человека.

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В Никополе сегодня уже трое пострадавших от вражеских атак. 62-летний мужчина с осколочными ранениями госпитализирован. Состояние средней тяжести. Женщины 68 и 72 лет будут лечиться амбулаторно.

Сергей Лысак

Сергей Лысак

Руководитель Днепропетровской ОВА

Оккупанты 23 июня обстреливали Никопольщину

До позднего вечера агрессор продолжал избивать по Никопольщине из артиллерии и дронами-камикадзе.

Громко было в Мировском обществе — там повреждена линия электропередач. Но больше всего досталось самому Никополю.

Пострадала 66-летняя женщина. Ее госпитализировали. Состояние средней тяжести.

Враг попал по инфраструктуре города. В частности, изуродовали 2 здания медучреждения. Есть разрушение и в жилом секторе.

Уничтожены частный дом, хозяйственная постройка и теплица. Изуродованы 15 домов и 14 хозяйственных построек. Избит магазин и два авто. Задело линии электропередач и газопроводы.

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