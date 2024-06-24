Армия РФ обстреляла Никополь — есть пострадавшие

В Никополе 24 июня уже трое пострадавших в день от российских атак. Войска РФ продолжают обстрел города.
Главные тезисы
- В Никополе происходят обстрелы со стороны армии РФ, что приводит к пострадавшим гражданским жителям.
- Агрессивные атаки РФ вызвали значительные разрушения в городе, включая повреждения инфраструктуры и зданий медучреждений.
- Ситуация в Никополе остается напряженной, и спасательные службы активно работают над помощью пострадавшим и восстановлением разрушенной инфраструктуры.
- Российская армия массированно обстреливает Никополь, угрожая жизни и благополучию местных жителей.
Российская армия массированно обстреливает Никополь
От атак оккупантов в Никополе получили ранения уже три гражданских человека.
Об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Оккупанты 23 июня обстреливали Никопольщину
До позднего вечера агрессор продолжал избивать по Никопольщине из артиллерии и дронами-камикадзе.
Громко было в Мировском обществе — там повреждена линия электропередач. Но больше всего досталось самому Никополю.
Пострадала 66-летняя женщина. Ее госпитализировали. Состояние средней тяжести.
Враг попал по инфраструктуре города. В частности, изуродовали 2 здания медучреждения. Есть разрушение и в жилом секторе.
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