Ракетний удар РФ по Дніпру. Поліція встановила особу загиблої жінки — відео

За допомогою ДНК було встановлено особу пенсіонерки, яка опинилася в епіцентрі ракетного удару РФ.
Головні тези:
- 39 осіб беруть участь у розборі завалів багатоповерхівки у Дніпрі, в яку вдарила ракета РФ.
- Внаслідок російського удару є одна загибла, 12 постраждалих та 5 зниклих безвісти осіб.
- Володимир Зеленський закликав світ надати Україні необхідне ППО для захисту від можливих ракетних атак РФ.
У результаті удару РФ загинула 76-річна жінка
Поліція ідентифікувала особу загиблої в результаті ракетного удару у м. Дніпро. Це 76-річна мешканка зруйнованої багатоповерхівки.
Задля встановлення особи загиблої криміналістами Дніпропетровщини було відібрано біологічний зразок рештків знайденої на місці влучання людини, який досліджено на швидкісному ДНК-аналізаторі — встановлено генотип жіночої статі.
У родичів зниклих безвісти правоохоронці відібрали зразки букального епітелію.
До поліції з заявами про пошкодження майна звернулись 39 людей.
Удар РФ по Дніпру. 5 осіб вважаються зниклими безвісти
Удар по Дніпру стався підвечір 28 червня. Російські окупанти атакували місто ракетою, поціливши в дев'ятиповерхівку. Зруйновані чотири поверхи.
Рятувальники всю ніч розбирали завали потрощеної багатоповерхівки. Рятувальна операція триває.
За останніми даними, окрім 5 зниклих, є один загиблий та 12 постраждалих.
Серед потерпілих — семимісячне немовля, яке отруїлося продуктами горіння, а також вагітна жінка.
Президент України Володимир Зеленський закликав світ терміново надавати Україні ППО для захисту від ракетних атак РФ на тлі удару російською зброєю по будинку у Дніпрі.
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