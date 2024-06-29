Ракетний удар РФ по Дніпру. Поліція встановила особу загиблої жінки — відео

За допомогою ДНК було встановлено особу пенсіонерки, яка опинилася в епіцентрі ракетного удару РФ.

У результаті удару РФ загинула 76-річна жінка

Поліція ідентифікувала особу загиблої в результаті ракетного удару у м. Дніпро. Це 76-річна мешканка зруйнованої багатоповерхівки.

Задля встановлення особи загиблої криміналістами Дніпропетровщини було відібрано біологічний зразок рештків знайденої на місці влучання людини, який досліджено на швидкісному ДНК-аналізаторі — встановлено генотип жіночої статі.

У родичів зниклих безвісти правоохоронці відібрали зразки букального епітелію.

До поліції з заявами про пошкодження майна звернулись 39 людей.

Удар РФ по Дніпру. 5 осіб вважаються зниклими безвісти

Удар по Дніпру стався підвечір 28 червня. Російські окупанти атакували місто ракетою, поціливши в дев'ятиповерхівку. Зруйновані чотири поверхи.

Рятувальники всю ніч розбирали завали потрощеної багатоповерхівки. Рятувальна операція триває.

У Дніпрі рятувальники всю ніч розбирали завали потрощеної багатоповерхівки. За інформацією поліції, зниклими вважаються 5 людей. Сергій Лисак Керівник Дніпропетровської ОВА

За останніми даними, окрім 5 зниклих, є один загиблий та 12 постраждалих.

Серед потерпілих — семимісячне немовля, яке отруїлося продуктами горіння, а також вагітна жінка.

Президент України Володимир Зеленський закликав світ терміново надавати Україні ППО для захисту від ракетних атак РФ на тлі удару російською зброєю по будинку у Дніпрі.