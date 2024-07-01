Війська РФ завдали ракетного удару по Дніпру — багато постраждалих

У Дніпрі в результаті нічного ворожого ракетного удару 1 липня постраждали сім осіб, серед яких є підліток. Внаслідок вибуху були пошкоджені будівля супермакету та житлові будинки.
Головні тези:
- У результаті ракетного удару по Дніпру було 7 постраждалих, серед яких є 15-річний хлопець.
- Російські війська використали балістичне озброєння для обстрілу міста.
- Будівля супермаркету та житлові будинки отримали значні пошкодження в результаті ракетного удару.
- Глава обласної військової адміністрації Сергій Лисак уточнює інформацію про наслідки ворожого нападу.
- Місцеві ЗМІ повідомляли про пошкодження вікон у будинках та будівлі супермаркету через вибухові хвилі у місті.
Ракетний удар по Дніпру
Керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак уточнив, що для обстрілу Дніпра російські військові застосували балістичне озброєння.
Вночі вибухи пролунали у Дніпрі. Ворог цілив балістикою. Через російську атаку у місті постраждали 7 людей. Серед них — 15-річний хлопець.
Він також повідомив, що була госпіталізована одна жінка, а інші постраждалі лікуватимуться амбулаторно.
Очільник адміністрації додав, що інформація щодо наслідків ворожого ракетного удару по Дніпру ще уточнюється.
Що відомо про обстріл Дніпра
Раніше повідомлялося, що близько другої години ночі у Дніпрі пролунали вибухи під час російської ракетної атаки. У командуванні Повітряних сил ЗСУ заявляли, що у бік міста летіли кілька ракет.
Пізніше місцеві ЗМІ повідомляли, що у Дніпрі через вибухову хвилю в будинках були пошкоджені вікна. Також була пошкоджена будівля супермаркету внаслідок російської повітряної атаки.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-