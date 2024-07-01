Війська РФ завдали ракетного удару по Дніпру — багато постраждалих

У Дніпрі в результаті нічного ворожого ракетного удару 1 липня постраждали сім осіб, серед яких є підліток. Внаслідок вибуху були пошкоджені будівля супермакету та житлові будинки.

Ракетний удар по Дніпру

Керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак уточнив, що для обстрілу Дніпра російські військові застосували балістичне озброєння.

Вночі вибухи пролунали у Дніпрі. Ворог цілив балістикою. Через російську атаку у місті постраждали 7 людей. Серед них — 15-річний хлопець.

Він також повідомив, що була госпіталізована одна жінка, а інші постраждалі лікуватимуться амбулаторно.

У житловому районі пошкоджений магазин. Потрощені дахи та вікна в приватних будинках, багатоповерхівках, — заявив глава ОВА. Поширити

Очільник адміністрації додав, що інформація щодо наслідків ворожого ракетного удару по Дніпру ще уточнюється.

Що відомо про обстріл Дніпра

Раніше повідомлялося, що близько другої години ночі у Дніпрі пролунали вибухи під час російської ракетної атаки. У командуванні Повітряних сил ЗСУ заявляли, що у бік міста летіли кілька ракет.

Пізніше місцеві ЗМІ повідомляли, що у Дніпрі через вибухову хвилю в будинках були пошкоджені вікна. Також була пошкоджена будівля супермаркету внаслідок російської повітряної атаки.