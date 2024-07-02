Удар РФ по Днепру. Под завалами дома обнаружили тело второй жертвы

В ночь на 2 июля в днепровском доме, который Россия изуродовала 28 июня, спасатели обнаружили тело еще одной жертвы удара РФ.

Под завалами дома в Днепре спасатели обнаружили тело женщины

В Днепре спасатели извлекли тело женщины из-под завалов жилого дома, пострадавшего от российского удара 28 июня, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Ночью в днепровском доме, который враг изуродовал в пятницу, спасатели обнаружили тело женщины. Таким образом, уже известно о двух людях, погибших в тот трагический вечер. Сергей Лысак Глава Днепропетровской ОВА

Лисак добавил, что работы на месте происшествия продолжаются. Чрезвычайщики разобрали около 70% конструкций.

Удар РФ по Днепру 28 июня

Удар по Днепру произошел к вечеру 28 июня. Российские оккупанты атаковали город ракетой, попав в девятиэтажку. Разрушены четыре этажа.

Спасатели всю ночь разбирали завалы разбитой многоэтажки. Спасательная операция продолжается.

За время спасательно-розыскных работ было разобрано и вывезено 750 тонн строительных конструкций и мусора.

По последним данным, кроме 2 пропавших, один погибший и 12 пострадавших.

Среди пострадавших — семимесячный младенец, отравившийся продуктами горения, а также беременная женщина.