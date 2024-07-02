Удар РФ по Днепру. Под завалами дома обнаружили тело второй жертвы

В ночь на 2 июля в днепровском доме, который Россия изуродовала 28 июня, спасатели обнаружили тело еще одной жертвы удара РФ.
Главные тезисы
- В ночь на 2 июля под завалами уничтоженного Россией дома в Днепре обнаружили тело женщины.
- Спасатели продолжают разбирать конструкции дома и поиск пострадавших в результате удара РФ.
- Президент Украины Владимир Зеленский призвал мир предоставить Украине ПВО для защиты гражданского населения от ракетных атак РФ.
Под завалами дома в Днепре спасатели обнаружили тело женщины
В Днепре спасатели извлекли тело женщины из-под завалов жилого дома, пострадавшего от российского удара 28 июня, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Лисак добавил, что работы на месте происшествия продолжаются. Чрезвычайщики разобрали около 70% конструкций.
Удар РФ по Днепру 28 июня
Удар по Днепру произошел к вечеру 28 июня. Российские оккупанты атаковали город ракетой, попав в девятиэтажку. Разрушены четыре этажа.
Спасатели всю ночь разбирали завалы разбитой многоэтажки. Спасательная операция продолжается.
За время спасательно-розыскных работ было разобрано и вывезено 750 тонн строительных конструкций и мусора.
По последним данным, кроме 2 пропавших, один погибший и 12 пострадавших.
Среди пострадавших — семимесячный младенец, отравившийся продуктами горения, а также беременная женщина.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал мир срочно предоставлять Украине ПВО для защиты от ракетных атак РФ на фоне удара российским оружием по дому в Днепре.
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