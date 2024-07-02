Росія атакувала Нікополь. Загинуло дві жінки

Внаслідок удару росіян 2 липня по Нікополю 2 липня загинули дві жінки.

Росія обстріляла Нікополь

Як повідомив голова ОВА Сергій Лисак, російські окупанти продовжують атакувати Нікополь на Дніпропетровщині. Через їхній обстріл 2 липня загинули дві жінки — 61 та 86 років.

Крім двох загиблих, у місті девʼять поранених. Серед них — хлопці 9 та 17 років. Їм надають допомогу медики.

У Нікополі було кілька влучань. Пошкоджені житло місцевих, заклади освіти, амбулаторія, магазини, салон краси та авто.

Армія РФ щодня обстрілює Нікопольщину, вбиваючи чи травмуючи місцевих мешканців.

Окупанти 23 червня обстрілювали Нікопольщину

До пізнього вечора агресор продовжував бити по Нікопольщині з артилерії та дронами-камікадзе.

Гучно було у Мирівській громаді — там пошкоджена лінія електропередач. Та найбільше дісталося самому Нікополю.

Постраждала 66-річна жінка. Її госпіталізували. Стан середньої тяжкості.

Ворог поцілив по інфраструктурі міста. Зокрема, понівечив 2 будівлі медзакладу. Є руйнування й у житловому секторі.