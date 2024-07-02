Россия атаковала Никополь. Погибли две женщины

В результате удара россиян 2 июля по Никополю 2 июля погибли две женщины.
Главные тезисы
- В результате обстрела были убиты две женщины и пострадали девять человек, включая детей.
- Инфраструктура города также пострадала: разрушены жилые дома, медицинские учреждения, магазины и автомобили.
- Армия РФ ежедневно обстреливает Никополь, нанося ущерб местным жителям и инфраструктуре.
Россия обстреляла Никополь
Как сообщил глава ОВА Сергей Лысак, российские оккупанты продолжают атаковать Никополь на Днепропетровщине. Из-за их обстрела 2 июля погибли две женщины — 61 и 86 лет.
Кроме двух погибших, в городе девять раненых. Среди них ребята 9 и 17 лет. Им оказывают помощь медики.
В Никополе было несколько попаданий. Повреждены жилье местных, учебные заведения, амбулатория, магазины, салон красоты и авто.
Армия РФ ежедневно обстреливает Никопольщину, убивая или травмируя местных жителей.
Оккупанты 23 июня обстреливали Никопольщину
До позднего вечера агрессор продолжал избивать по Никопольщине из артиллерии и дронами-камикадзе.
Громко было в Мировском обществе — там повреждена линия электропередач. Но больше всего досталось самому Никополю.
Пострадала 66-летняя женщина. Ее госпитализировали. Состояние средней тяжести.
Враг попал по инфраструктуре города. В частности, изуродовали 2 здания медучреждения. Есть разрушение и в жилом секторе.
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