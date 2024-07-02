Россия атаковала Никополь. Погибли две женщины
Категория
Украина
Дата публикации

Россия атаковала Никополь. Погибли две женщины

Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Россия атаковала Никополь. Погибли две женщины
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В результате удара россиян 2 июля по Никополю 2 июля погибли две женщины.

Главные тезисы

 

  • В результате обстрела были убиты две женщины и пострадали девять человек, включая детей.
  • Инфраструктура города также пострадала: разрушены жилые дома, медицинские учреждения, магазины и автомобили.
  • Армия РФ ежедневно обстреливает Никополь, нанося ущерб местным жителям и инфраструктуре.

Россия обстреляла Никополь

Как сообщил глава ОВА Сергей Лысак, российские оккупанты продолжают атаковать Никополь на Днепропетровщине. Из-за их обстрела 2 июля погибли две женщины — 61 и 86 лет.

Кроме двух погибших, в городе девять раненых. Среди них ребята 9 и 17 лет. Им оказывают помощь медики.

В Никополе было несколько попаданий. Повреждены жилье местных, учебные заведения, амбулатория, магазины, салон красоты и авто.

Армия РФ ежедневно обстреливает Никопольщину, убивая или травмируя местных жителей.

Оккупанты 23 июня обстреливали Никопольщину

До позднего вечера агрессор продолжал избивать по Никопольщине из артиллерии и дронами-камикадзе.

Громко было в Мировском обществе — там повреждена линия электропередач. Но больше всего досталось самому Никополю.

Пострадала 66-летняя женщина. Ее госпитализировали. Состояние средней тяжести.

Враг попал по инфраструктуре города. В частности, изуродовали 2 здания медучреждения. Есть разрушение и в жилом секторе.

Уничтожены частный дом, хозяйственная постройка и теплица. Изуродованы 15 домов и 14 хозяйственных построек. Избит магазин и два авто. Задело линии электропередач и газопроводы.

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Дата публикации
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Армия РФ обстреляла Никополь. Погибла женщина
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Категория
Украина
Дата публикации
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Армия РФ обстреляла Никополь — есть пострадавшие
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Никополь

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