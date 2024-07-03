Россия атаковала Днепр. Погибли 3 человека, более 18 пострадавших
Категория
Украина
Дата публикации

Россия атаковала Днепр. Погибли 3 человека, более 18 пострадавших

Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Россия атаковала Днепр. Погибли 3 человека, более 18 пострадавших
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По меньшей мере, 3 человека погибли и более 18 получили ранения в результате российских ударов по городу Днепр утром 3 июля.

Главные тезисы

 

  • Последствия атаки включают пожары, разрушения торговых центров, повреждения автомобилей и заправочной станции.
  • В городе произошла серия взрывов из-за атак дронами и ракетами, а также были зафиксированы пожары у медицинского учреждения.
  • Местные власти подтверждают повреждения инфраструктуры и новостные источники сообщают о раненых, среди которых 14-летняя девушка.

Что известно об обстреле РФ Днепра

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в 11:00 сообщил о трех погибших и по меньшей мере 18 пострадавших, которым уже оказывают помощь врачи.

Среди раненых есть 14-летняя девушка.

Из-за атаки дронами и ракетами в Днепре произошло несколько пожаров.

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук подтвердил, что из-за атаки поврежден один из торговых центров. Также были повреждены автомобили и заправочная станция.

Взрывы в Днепре

Утром 3 июля Воздушные силы ВСУ сообщили о движении дронов-камикадзе в направлении города Днепр. Также была информация, что в город также летели ракеты.

В Днепре раздалась серия взрывов. Также взрывы слыхали в Запорожье.

Позже местные СМИ сообщили, что в Днепре в результате обстрела поврежден торговый центр, а возле медицинского учреждения вспыхнул пожар. В городе был замечен дым.

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