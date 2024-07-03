Удар РФ по Дніпру. Зросла кількість загиблих та постраждалих

У Дніпрі внаслідок атаки кількість загиблих зросла до 4. Також наразі відомо про 27 постраждалих

У Дніпрі зросла кількість жертв внаслідок атаки РФ

Як повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак, станом на 12:05 відомо про:

4 загиблих;

27 постраждалих, серед яких 11 госпіталізовані.

Наразі двоє людей перебувають у важкому стані.

Як пише міський голова Дніпра Борис Філатов, завтра, 4 липня, у місті оголошено траур.

Як розповів Лисак, станом на зараз відомо про 34 постраждалих у Дніпрі. Третина з них перебуває у лікарні. Здебільшого постраждалі отримали осколкові поранення, різані рани, забої та переломи.

Росія атакувала Дніпро

Сьогодні вранці окупанти завдали комбінованого удару по місту Дніпро. Росіяни атакували дронами та ракетами.

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук підтвердив, що через атаку пошкоджено один з торгових центрів. Також були пошкоджені автомобілі та заправна станція.

Як зазначається, всього Росія сьогодні випустила по Україні три крилаті ракети "Іскандер-К", чотири керовані авіаційні ракети Х-59 та п'ять дронів-камікадзе іранської розробки.

Основним напрямком удару була Дніпропетровська область.

Сили протиповітряної оборони збили: