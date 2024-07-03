Удар РФ по Дніпру. Зросла кількість загиблих та постраждалих

У Дніпрі внаслідок атаки кількість загиблих зросла до 4. Також наразі відомо про 27 постраждалих
Головні тези:
- Внаслідок обстрілів були пошкоджені торгові центри, автомобілі та заправна станція у місті.
- Росія випустила крилаті ракети, керовані ракети та дрони-камікадзе по Україні, зосередивши удар на Дніпропетровську область.
- Сили протиповітряної оборони збили декілька ракет та ворожі безпілотники, що врятувало від подальшого знищення об'єктів.
- Міський голова Дніпра оголосив траур у зв'язку із трагічною подією та підтримав постраждалих у зусиллях з лікування. Зараз у лікарні перебуває третина постраждалих.
У Дніпрі зросла кількість жертв внаслідок атаки РФ
Як повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак, станом на 12:05 відомо про:
4 загиблих;
27 постраждалих, серед яких 11 госпіталізовані.
Наразі двоє людей перебувають у важкому стані.
Як розповів Лисак, станом на зараз відомо про 34 постраждалих у Дніпрі. Третина з них перебуває у лікарні. Здебільшого постраждалі отримали осколкові поранення, різані рани, забої та переломи.
Росія атакувала Дніпро
Сьогодні вранці окупанти завдали комбінованого удару по місту Дніпро. Росіяни атакували дронами та ракетами.
Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук підтвердив, що через атаку пошкоджено один з торгових центрів. Також були пошкоджені автомобілі та заправна станція.
Як зазначається, всього Росія сьогодні випустила по Україні три крилаті ракети "Іскандер-К", чотири керовані авіаційні ракети Х-59 та п'ять дронів-камікадзе іранської розробки.
Основним напрямком удару була Дніпропетровська область.
Сили протиповітряної оборони збили:
крилату ракету "Іскандер-К";
чотири керовані авіаційні ракети Х-59;
п'ять "Шахедів";
ворожий безпілотник "Орлан-10".
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