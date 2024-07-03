Удар РФ по Днепру. Выросло количество погибших и пострадавших

В Днепре в результате атаки количество погибших возросло до 4. Также известно о 27 пострадавших.
Главные тезисы
- Количество жертв атаки РФ на Днепр увеличилось до 4 человек, а пострадавших стало 27, из которых 11 госпитализированы.
- В результате комбинированного удара России дронами и ракетами по городу пострадали гражданские объекты, включая торговый центр, автомобили и заправочную станцию.
- Россия выпустила по Украине три крылатых ракеты “Искандер-К”, четыре управляемых авиационных ракеты Х-59 и пять дронов-камикадзе иранской разработки.
- Силы противовоздушной обороны сбили несколько ракет и дронов, но атака принесла серьезные последствия и разрушения в городе.
В Днепре возросло количество жертв в результате атаки РФ
Как сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак, по состоянию на 12:05 известно о:
4 погибших;
27 пострадавших, среди которых 11 госпитализированы.
В настоящее время два человека находятся в тяжелом состоянии.
Как рассказал Лисак, по состоянию на данный момент известно о 34 пострадавших в Днепре. Треть из них находятся в больнице. В основном пострадавшие получили осколочные ранения, резаные раны, ушибы и переломы.
Россия атаковала Днепр
Сегодня утром оккупанты нанесли комбинированный удар по городу Днепр. Русские атаковали дронами и ракетами.
Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук подтвердил, что из-за атаки поврежден один из торговых центров. Также были повреждены автомобили и заправочная станция.
Как отмечается, всего Россия сегодня выпустила по Украине три крылатых ракеты "Искандер-К", четыре управляемых авиационных ракет Х-59 и пять дронов-камикадзе иранской разработки.
Основным направлением удара была Днепропетровская область.
Силы противовоздушной обороны сбили:
крылатую ракету "Искандер-К";
четыре управляемых авиационных ракеты Х-59;
пять "Шахедов";
вражеский беспилотник "Орлан-10".
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