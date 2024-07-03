Удар РФ по Днепру. Выросло количество погибших и пострадавших

В Днепре в результате атаки количество погибших возросло до 4. Также известно о 27 пострадавших.

В Днепре возросло количество жертв в результате атаки РФ

Как сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак, по состоянию на 12:05 известно о:

4 погибших;

27 пострадавших, среди которых 11 госпитализированы.

В настоящее время два человека находятся в тяжелом состоянии.

Как пишет городской голова Днепра Борис Филатов, завтра, 4 июля, в городе объявлен траур.

Как рассказал Лисак, по состоянию на данный момент известно о 34 пострадавших в Днепре. Треть из них находятся в больнице. В основном пострадавшие получили осколочные ранения, резаные раны, ушибы и переломы.

Россия атаковала Днепр

Сегодня утром оккупанты нанесли комбинированный удар по городу Днепр. Русские атаковали дронами и ракетами.

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук подтвердил, что из-за атаки поврежден один из торговых центров. Также были повреждены автомобили и заправочная станция.

Как отмечается, всего Россия сегодня выпустила по Украине три крылатых ракеты "Искандер-К", четыре управляемых авиационных ракет Х-59 и пять дронов-камикадзе иранской разработки.

Основным направлением удара была Днепропетровская область.

Силы противовоздушной обороны сбили: