Удар РФ по Днепру. Выросло количество погибших и пострадавших
Категория
Украина
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Удар РФ по Днепру. Выросло количество погибших и пострадавших

Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Удар РФ по Днепру. Выросло количество погибших и пострадавших
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В Днепре в результате атаки количество погибших возросло до 4. Также известно о 27 пострадавших.

Главные тезисы

  • Количество жертв атаки РФ на Днепр увеличилось до 4 человек, а пострадавших стало 27, из которых 11 госпитализированы.
  • В результате комбинированного удара России дронами и ракетами по городу пострадали гражданские объекты, включая торговый центр, автомобили и заправочную станцию.
  • Россия выпустила по Украине три крылатых ракеты “Искандер-К”, четыре управляемых авиационных ракеты Х-59 и пять дронов-камикадзе иранской разработки.
  • Силы противовоздушной обороны сбили несколько ракет и дронов, но атака принесла серьезные последствия и разрушения в городе.

В Днепре возросло количество жертв в результате атаки РФ

Как сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак, по состоянию на 12:05 известно о:

  • 4 погибших;

  • 27 пострадавших, среди которых 11 госпитализированы.

  • В настоящее время два человека находятся в тяжелом состоянии.

Как пишет городской голова Днепра Борис Филатов, завтра, 4 июля, в городе объявлен траур.

Как рассказал Лисак, по состоянию на данный момент известно о 34 пострадавших в Днепре. Треть из них находятся в больнице. В основном пострадавшие получили осколочные ранения, резаные раны, ушибы и переломы.

Россия атаковала Днепр

Сегодня утром оккупанты нанесли комбинированный удар по городу Днепр. Русские атаковали дронами и ракетами.

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук подтвердил, что из-за атаки поврежден один из торговых центров. Также были повреждены автомобили и заправочная станция.

Как отмечается, всего Россия сегодня выпустила по Украине три крылатых ракеты "Искандер-К", четыре управляемых авиационных ракет Х-59 и пять дронов-камикадзе иранской разработки.

Основным направлением удара была Днепропетровская область.

Силы противовоздушной обороны сбили:

  • крылатую ракету "Искандер-К";

  • четыре управляемых авиационных ракеты Х-59;

  • пять "Шахедов";

  • вражеский беспилотник "Орлан-10".

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