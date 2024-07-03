Зеленский отреагировал на атаку РФ по Днепру и показал момент удара — видео

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел Днепра, сообщив о пяти жертвах из-за атаки РФ. Также он показал видео.

В Днепре уже 5 погибших в результате удара РФ

Днепр. Вновь террористические удары россиян против нашего города. По состоянию на данный момент известно о пяти погибших. Владимир Зеленский Президент Украины

По словам президента, этот российский террор могут остановить только две вещи — современные системы ПВО и дальнобойность нашего оружия.

Мир может защитить жизнь, и для этого требуется решительность лидеров. Решительность, которая может и должна сделать снова нормой защиты от террора, — констатировал Зеленский. Поделиться

Число пострадавших также увеличилось до 39 человек.

Пять человек погибли, 39 пострадавших, среди них 14-летняя девочка. Треть этих людей находятся в больнице. Двое из них тяжелые, остальным оказывается помощь, — рассказал председатель ОВА Сергей Лысак во время телемарафона.

По его данным, произошло и несколько пожаров, которые спасатели уже потушили, один из них был на территории медучреждения.

Повреждены промышленные предприятия, ТЦ, на месте работают все соответствующие службы, констатировал Лысак. Поделиться

Россия атаковала Днепр

Российские войска массово обстреляли Днепр 3 июля. Сначала сообщалось о серии взрывов, позже — о жертвах из-за комбинированной атаки РФ.

Позже количество жертв и раненых начало расти. По последним данным, сообщалось о четырех погибших и 34 раненых.

ПВО над областью успела сбить пять дронов и пять ракет. При том, что всего за утро, 3 июля, ПВО сбило пять ракет и шесть дронов.