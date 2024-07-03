Зеленский отреагировал на атаку РФ по Днепру и показал момент удара — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский отреагировал на атаку РФ по Днепру и показал момент удара — видео

Владимир Зеленский
Зеленский отреагировал на атаку РФ по Днепру и показал момент удара — видео
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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел Днепра, сообщив о пяти жертвах из-за атаки РФ. Также он показал видео.

Главные тезисы

 

  • Президент подчеркнул необходимость использования современных систем ПВО и эффективного вооружения для защиты населения
  • Российские войска массово обстреляли Днепр, вызвав панику и разрушения по всему городу
  • По последним данным, количество жертв и раненых продолжает увеличиваться, требуется срочная медицинская помощь пострадавшим
  • Зеленский акцентировал внимание на необходимости решительных действий лидеров для прекращения террористических атак и защиты мирного населения

В Днепре уже 5 погибших в результате удара РФ

Днепр. Вновь террористические удары россиян против нашего города. По состоянию на данный момент известно о пяти погибших.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По словам президента, этот российский террор могут остановить только две вещи — современные системы ПВО и дальнобойность нашего оружия.

Мир может защитить жизнь, и для этого требуется решительность лидеров. Решительность, которая может и должна сделать снова нормой защиты от террора, — констатировал Зеленский.

Число пострадавших также увеличилось до 39 человек.

Пять человек погибли, 39 пострадавших, среди них 14-летняя девочка. Треть этих людей находятся в больнице. Двое из них тяжелые, остальным оказывается помощь, — рассказал председатель ОВА Сергей Лысак во время телемарафона.

По его данным, произошло и несколько пожаров, которые спасатели уже потушили, один из них был на территории медучреждения.

Повреждены промышленные предприятия, ТЦ, на месте работают все соответствующие службы, констатировал Лысак.

Россия атаковала Днепр

Российские войска массово обстреляли Днепр 3 июля. Сначала сообщалось о серии взрывов, позже — о жертвах из-за комбинированной атаки РФ.

Позже количество жертв и раненых начало расти. По последним данным, сообщалось о четырех погибших и 34 раненых.

ПВО над областью успела сбить пять дронов и пять ракет. При том, что всего за утро, 3 июля, ПВО сбило пять ракет и шесть дронов.

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