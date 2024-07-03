Зеленский отреагировал на атаку РФ по Днепру и показал момент удара — видео

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел Днепра, сообщив о пяти жертвах из-за атаки РФ. Также он показал видео.
Главные тезисы
- Президент подчеркнул необходимость использования современных систем ПВО и эффективного вооружения для защиты населения
- Российские войска массово обстреляли Днепр, вызвав панику и разрушения по всему городу
- По последним данным, количество жертв и раненых продолжает увеличиваться, требуется срочная медицинская помощь пострадавшим
- Зеленский акцентировал внимание на необходимости решительных действий лидеров для прекращения террористических атак и защиты мирного населения
В Днепре уже 5 погибших в результате удара РФ
По словам президента, этот российский террор могут остановить только две вещи — современные системы ПВО и дальнобойность нашего оружия.
Число пострадавших также увеличилось до 39 человек.
Пять человек погибли, 39 пострадавших, среди них 14-летняя девочка. Треть этих людей находятся в больнице. Двое из них тяжелые, остальным оказывается помощь, — рассказал председатель ОВА Сергей Лысак во время телемарафона.
По его данным, произошло и несколько пожаров, которые спасатели уже потушили, один из них был на территории медучреждения.
Россия атаковала Днепр
Российские войска массово обстреляли Днепр 3 июля. Сначала сообщалось о серии взрывов, позже — о жертвах из-за комбинированной атаки РФ.
Позже количество жертв и раненых начало расти. По последним данным, сообщалось о четырех погибших и 34 раненых.
ПВО над областью успела сбить пять дронов и пять ракет. При том, что всего за утро, 3 июля, ПВО сбило пять ракет и шесть дронов.
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