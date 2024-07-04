Президент Володимир Зеленський не виключає запрошення кремлівського диктатора Володимира Путіна до участі у другому Саміті миру для обговорення питання завершення розв'язаної Росією злочинної війни проти України.
Головні тези:
- Зеленський розглядає можливість запрошення Путіна на другий Саміт миру для обговорення завершення злочинної війни проти України.
- Президент закликав Дональда Трампа оприлюднили власний план стосовно завершення конфлікту з Росією.
- Зеленський висловив обурення через затримки у наданні військової допомоги від західних партнерів та поставив під питання подальшу підтримку від США.
- Президент спростував твердження про проблеми української армії на фронті та наголосив, що воля і інструменти для вирішення проблеми мають бути наявними.
- Зеленський підкреслив, що українські військові зараз мають краще озброєння та позиції, ніж раніше, та викликав до розгляду рішення для завершення війни.
Що відомо про ймовірність участі Путіна у наступному Саміті миру
При цьому, за словами українського президента, якщо Україна та Росія розпочнуть переговори стосовно завершення розв’язаної Кремлем злочинної війни, він не чекає особистої участі у цьому кремлівського диктатора, оскільки занадто наляканий ймовірністю арешту через ордер від МКС, щоб приїхати на наступний Саміт миру.
Зеленський стосовно плану Трампа щодо завершення війни
Президент зазначив, що якщо в кандидата на президентських виборах в США від Республіканської партії Дональда Трампа є план стосовно завершення розв’язаної Росією злочинної війни, він має якомога скоріше оприлюднити його.
Між тим, на думку Зеленського, США та Китай спільними зусиллями могли б домогтись завершення розв’язаної Росією злочинної війни проти України.
Зеленський також в чергове дорікнув західним партнерам через затримки із наданням військової допомоги.
Глава держави спростував заяви, що Україна наразі поступається Росії на фронті і перебуває у глухому куті.
За його словами, українські військові зараз значно краще озброєні і мають кращі позиції ніж кілька місяців тому.
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