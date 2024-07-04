Зеленський допустив запрошення Путіна на наступний Саміт миру
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Політика
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Зеленський допустив запрошення Путіна на наступний Саміт миру

Володимир Зеленський
Джерело:  Bloomberg

Президент Володимир Зеленський не виключає запрошення кремлівського диктатора Володимира Путіна до участі у другому Саміті миру для обговорення питання завершення розв'язаної Росією злочинної війни проти України. 

Головні тези:

  • Зеленський розглядає можливість запрошення Путіна на другий Саміт миру для обговорення завершення злочинної війни проти України.
  • Президент закликав Дональда Трампа оприлюднили власний план стосовно завершення конфлікту з Росією.
  • Зеленський висловив обурення через затримки у наданні військової допомоги від західних партнерів та поставив під питання подальшу підтримку від США.
  • Президент спростував твердження про проблеми української армії на фронті та наголосив, що воля і інструменти для вирішення проблеми мають бути наявними.
  • Зеленський підкреслив, що українські військові зараз мають краще озброєння та позиції, ніж раніше, та викликав до розгляду рішення для завершення війни.

Що відомо про ймовірність участі Путіна у наступному Саміті миру

При цьому, за словами українського президента, якщо Україна та Росія розпочнуть переговори стосовно завершення розв’язаної Кремлем злочинної війни, він не чекає особистої участі у цьому кремлівського диктатора, оскільки занадто наляканий ймовірністю арешту через ордер від МКС, щоб приїхати на наступний Саміт миру.

Зеленський стосовно плану Трампа щодо завершення війни

Президент зазначив, що якщо в кандидата на президентських виборах в США від Республіканської партії Дональда Трампа є план стосовно завершення розв’язаної Росією злочинної війни, він має якомога скоріше оприлюднити його.

Між тим, на думку Зеленського, США та Китай спільними зусиллями могли б домогтись завершення розв’язаної Росією злочинної війни проти України.

Якщо Трамп знає, як закінчити цю війну, він має сказати нам про це сьогодні. Якщо є ризики для української незалежності, якщо ми втратимо державність — ми хочемо бути готовими до цього, ми хочемо знати, — підкреслив Зеленський.

Зеленський також в чергове дорікнув західним партнерам через затримки із наданням військової допомоги.

Вони не можуть планувати моє життя та життя нашого народу та наших дітей. Ми хочемо зрозуміти, чи буде в листопаді у нас потужна підтримка США, чи ми залишимося зовсім одні, — зазначив президент.

Глава держави спростував заяви, що Україна наразі поступається Росії на фронті і перебуває у глухому куті.

За його словами, українські військові зараз значно краще озброєні і мають кращі позиції ніж кілька місяців тому.

Це не глухий кут, це проблемна ситуація. Безвихідь означає, що виходу немає. Але проблему можна вирішити, якщо є воля і інструменти. Ми маємо волю, а інструменти — вони поки не з'явилися. Це найбільша трагедія цієї війни, що між рішенням і реальним фактом ми маємо дуже, дуже, дуже довге очікування., — пояснив Зеленський.

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