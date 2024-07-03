Україна планує замінити транзит російського газу на азербайджанський — Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що Україна не хоче продовжувати газовий контракт із Росією, щоб Москва не заробляла гроші в Україні.

Україна не продовжуватиме газовий контракт із Росією

Україна проводить переговори щодо постачання природного газу з Азербайджану до Європейського Союзу, щоб зберегти роль транзитної країни і допомогти західним сусідам у питаннях енергетичної безпеки. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Зараз розглядаються альтернативні кроки, як ми можемо використовувати трубопровід з іншим постачальником газу, іншою країною. Переговори ведуться. Володимир Зеленський Президент України

Він заявив, що Україна не хоче продовжувати газовий контракт із РФ, щоб Росія не заробляла гроші в Україні.

Зеленський уточнив, що над питанням можливого транзиту азербайджанського газу до ЄС працюють члени уряду, і додав, що угода про заміну російського газу азербайджанськими поставками — "одна з пропозицій", які зараз обговорюються.

США випередили РФ у постачанні газу до Європи

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року Москва скоротила постачання трубопровідного газу в Європу, і регіон збільшив імпорт СПГ, а основним постачальником стали США.

У вересні 2022 року США обігнали Росію як постачальника газу в Європу, і з 2023 року на них припадає приблизно п'ята частина поставок.

У середині 2022 року Росія припинила постачання газу трубопроводами, що з'єднують її з північно-західною Європою, але продовжує постачати його через Україну і Туреччину.

У травні на обсяги поставок вплинули разові чинники, зокрема перебої в роботі великого американського підприємства з експорту СПГ, а в червні Росія відправила більше газу через Туреччину напередодні запланованих ремонтних робіт.