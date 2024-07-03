Україна планує замінити транзит російського газу на азербайджанський — Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що Україна не хоче продовжувати газовий контракт із Росією, щоб Москва не заробляла гроші в Україні.
Головні тези:
- Президент Володимир Зеленський вказав, що мета цього рішення - не допустити, аби Росія заробляла гроші на Україні.
- Україна працює над угодою з постачання азербайджанського газу до ЄС для збереження ролі транзитної країни.
- Прийняття рішення про заміну газу за допомогою азербайджанських поставок сприятиме енергетичній безпеці не лише України, а й західних партнерів у регіоні.
Україна не продовжуватиме газовий контракт із Росією
Україна проводить переговори щодо постачання природного газу з Азербайджану до Європейського Союзу, щоб зберегти роль транзитної країни і допомогти західним сусідам у питаннях енергетичної безпеки. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
Він заявив, що Україна не хоче продовжувати газовий контракт із РФ, щоб Росія не заробляла гроші в Україні.
Зеленський уточнив, що над питанням можливого транзиту азербайджанського газу до ЄС працюють члени уряду, і додав, що угода про заміну російського газу азербайджанськими поставками — "одна з пропозицій", які зараз обговорюються.
США випередили РФ у постачанні газу до Європи
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року Москва скоротила постачання трубопровідного газу в Європу, і регіон збільшив імпорт СПГ, а основним постачальником стали США.
У вересні 2022 року США обігнали Росію як постачальника газу в Європу, і з 2023 року на них припадає приблизно п'ята частина поставок.
У середині 2022 року Росія припинила постачання газу трубопроводами, що з'єднують її з північно-західною Європою, але продовжує постачати його через Україну і Туреччину.
У травні на обсяги поставок вплинули разові чинники, зокрема перебої в роботі великого американського підприємства з експорту СПГ, а в червні Росія відправила більше газу через Туреччину напередодні запланованих ремонтних робіт.
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