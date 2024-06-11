Рекордні збитки. Російський Газпром вимушений закривати свердловини

Втративши європейський ринок газу, російський Газпром не зміг домовитися про постачання в Китай і змушений був скоротити видобуток до мінімуму за всю історію існування компанії.

Газпром терпить збитки

Так, за підсумками 2023 року загальний видобуток газу структурами "Газпрому" становив 359 млрд кубометрів. Це на 13% менше, ніж 2022 року і на 30% менше, ніж у довоєнному 2021-му.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на статистичні дані "Газпрому", опубліковані 10 червня.

Результат компанії минулого року став найгіршим за 34 роки, що минули відтоді, як у "Газпром" було перетворено міністерство газової промисловості СРСР. (...) Вторгнення в Україну і невдала спроба "заморозити Європу" поставили хрест на компанії, що оперує найбільшими у світі доведеними запасами газу. Поширити

Видання зазначає, що, втративши Європу, "Газпром" позбувся ринку збуту, на який працював більше ніж півстоліття. Поставки в Європу стиснулися до 28 млрд кубів, що відповідає рівню другої половини 1970-х років. Тепер компанія змушена заморожувати свердловини на родовищах газу.

Крім того, вперше з кінця 1990-х "Газпром" завершив рік без чистого прибутку. Причому компанія зазнала не просто збитків, а рекордних втрат за всю свою історію — 629 млрд руб.

Кремль сподівається на Китай, пропонуючи тому в 5 разів збільшити закупівлі газу і побудувати новий трубопровід — "Сила Сибіру-2". Але Пекін зволікає, чекаючи від Росії нових знижок на газ, який вже обходиться китайським покупцям на 46% дешевше, ніж європейським країнам і Туреччині, — зазначає видання і нагадує про провальний візит Путіна до Пекіна в травні.

Нафтогазова імперія Путіна

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Ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель стверджувала, нібито не було жодних підстав вважати, що Кремль обмежить постачання через газопровід "Північний потік-1". Поширити

Однак насправді вона знала, що Росія може спробувати шантажувати Європу запуском великого газопроводу, але "приховала" цю інформацію.