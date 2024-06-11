Рекордні збитки. Російський Газпром вимушений закривати свердловини

Втративши європейський ринок газу, російський Газпром не зміг домовитися про постачання в Китай і змушений був скоротити видобуток до мінімуму за всю історію існування компанії.
Головні тези:
- Російський Газпром зазнав рекордних збитків через втрату європейського ринку газу та невдачливі спроби укладання угод з Китаєм.
- Компанія змушена скорочувати видобуток газу та закривати свердловини на родовищах.
- Газпром завершив рік без чистого прибутку вперше з 1990-х років, отримавши рекордні втрати в розмірі 629 млрд руб.
- Кремль намагається вийти на китайський ринок, але зіткнувся з незгодою з Пекіном через ціни на газ.
- Російська нафтова імперія Путіна також переживає труднощі, що свідчить про зміни на енергетичному ринку та геополітичні пертурбації.
Газпром терпить збитки
Так, за підсумками 2023 року загальний видобуток газу структурами "Газпрому" становив 359 млрд кубометрів. Це на 13% менше, ніж 2022 року і на 30% менше, ніж у довоєнному 2021-му.
Про це пише The Moscow Times із посиланням на статистичні дані "Газпрому", опубліковані 10 червня.
Видання зазначає, що, втративши Європу, "Газпром" позбувся ринку збуту, на який працював більше ніж півстоліття. Поставки в Європу стиснулися до 28 млрд кубів, що відповідає рівню другої половини 1970-х років. Тепер компанія змушена заморожувати свердловини на родовищах газу.
Крім того, вперше з кінця 1990-х "Газпром" завершив рік без чистого прибутку. Причому компанія зазнала не просто збитків, а рекордних втрат за всю свою історію — 629 млрд руб.
Кремль сподівається на Китай, пропонуючи тому в 5 разів збільшити закупівлі газу і побудувати новий трубопровід — "Сила Сибіру-2". Але Пекін зволікає, чекаючи від Росії нових знижок на газ, який вже обходиться китайським покупцям на 46% дешевше, ніж європейським країнам і Туреччині, — зазначає видання і нагадує про провальний візит Путіна до Пекіна в травні.
Нафтогазова імперія Путіна
Російська нафта розтікається світом: трейдери знайшли новий майданчик для перевалки. Під тиском грецького військово-морського флоту трейдери російської нафти знайшли нове місце для перевалки нафти в Середземному морі.
Однак насправді вона знала, що Росія може спробувати шантажувати Європу запуском великого газопроводу, але "приховала" цю інформацію.
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