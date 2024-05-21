Акції російського "Газпрому" різко обвалилися — відома причина

Акції "Газпрому" обвалилися на Московській біржі у понеділок увечері після того, як стало відомо, що компанія не виплачуватиме дивіденди за підсумками роботи у 2023 році.

Акції російського "Газпрому" обвалилися після відмови платити дивіденди

Ввечері 20 травня на Московській біржі відбувся обвал акцій російського “Газпрому” після того, як стало відомо, що компанія не виплачуватиме дивіденди за підсумками роботи у 2023 році.

Зазначається, що котирування “Газпрому” просіли майже на 6% і падали до позначки у 145,03 рубля — найнижчої з жовтня 2023 року. На тлі рішення уряду РФ підготувати директиву про відмову від виплат, капіталізація “Газпрому” за годину скоротилася на майже $1,6 млрд.

Зауважується, що платити дивіденди “Газпрому” просто нічим. Компанія вперше за 25 років завершила минулий рік з чистим збитком, що став рекордним за три десятиліття історії. Після втрати європейського ринку експорт “Газпрому” відкотився на рівні 1985 року (69 млрд кубометрів). Не маючи можливості продавати газ, “Газпром” був змушений заморожувати свердловини і за два роки втратив чверть видобутку, обсяг якого торік став мінімальним в історії компанії.

Програвши газову війну з Європою, президент РФ Володимир Путін розраховував на підтримку Китаю, пропонуючи на додаток до трубопроводу “Сила Сибіру” побудувати другий — “Сила Сибіру-2” потужністю 50 млрд кубометрів.

Проте, домогтися схвалення від Пекіна Путіну не так і вдалося, попри запевнення у “стратегічному” партнерстві “без кордонів”. Зокрема державний візит російського президента до Китаю минулого тижня, виявився безсилим вплинути на ситуацію. Путін не отримав нового контракту, а Сі Цзіньпін жодного разу не згадав про російський газ в офіційних коментарях.

Доходи компанії "Газпром" значно скоротились

Доходи російської енергетичної компанії “Газпром”, значно скоротившись через втрату європейського ринку, продовжуватимуть падати принаймні до 2030 року.

Зауважимо, 2023 року російська компанія прокачала клієнтам близько 69 млрд кубометрів — мінімальний обсяг із 1985 року. Порівняно з 2022 роком (100,9 млрд кубометрів), який уже став гіршим для компанії РФ за всю її історію, обсяги прокачування газу скоротилися ще на третину.