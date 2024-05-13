Reuters заявив про невдалі спроби російського "Газпрому" знайти заміну європейському ринку

Енергетичний гігант "Газпром", колись найприбутковіша компанія Росії, може зіткнутися з тривалим періодом низьких показників, оскільки намагається заповнити прогалину від втрачених європейських продажів газу за рахунок внутрішнього ринку і експорту до Китаю.

Що відомо про спроби російського "Газпрому" знайти заміну європейському ринку

Нещодавно компанія оголосила про річний чистий збиток у розмірі 7 мільярдів доларів, уперше з 1999 року, після різкого скорочення торгівлі з Європою. Проблеми "Газпрому" відображають глибокий вплив європейських санкцій на російську газову промисловість, а також обмеження зростаючого партнерства Москви з Китаєм.

За словами журналістів, вплив міжнародних санкцій на експорт нафти Москві було легше пережити, оскільки Росія змогла переорієнтувати експорт нафти морським шляхом на інших покупців. "Газпром" покладався на Європу як на найбільший ринок збуту до 2022 року.

Вибухи на газопроводах "Північний потік" у вересні 2022 року також суттєво підірвали російську торгівлю газом з Європою. Росія також поки що намагається створити центр торгівлі газом у Туреччині — ідея, яку вперше озвучив президент Володимир Путін у жовтні 2022 року. З того часу не повідомлялося про жодні значні зрушення.

Що відомо про масштаби поставок газу з РФ

Так, у 2022 році Росія поставила до Європи різними маршрутами близько 63,8 мільярда кубометрів газу. Минулого року цей обсяг знизився ще більше — на 55,6%, до 28,3 млрд кубометрів. Потрібно врахувати, у 2018 році поставки були на піковому рівні — 200,8 млрд кубометрів до ЄС та інших країн, таких як Туреччина.

Автори підкреслюють, що Росія звернулася до Китаю, прагнучи збільшити обсяги продажів трубопровідного газу до 100 млрд кубометрів на рік до 2030 року. Наприкінці 2019 року "Газпром" розпочав постачання газу до Китаю трубопроводом "Сила Сибіру", прокачування яким до кінця цього року планують наростити до 38 млрд кубометрів на рік до кінця цього року. Пекін також домовилися про експорт 10 млрд куб. м у 2022 році з тихоокеанського острова Сахалін.

Найбільша надія Росії — трубопровід "Сила Сибіру 2" через Монголію, яким планується експортувати 50 млрд кубометрів на рік. Але на цьому шляху виникли певні труднощі через відсутність згоди щодо ціноутворення та інших питань.