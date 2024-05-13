Reuters заявил о неудачных попытках российского "Газпрома" найти замену европейскому рынку

Энергетический гигант "Газпром", когда самая прибыльная компания России, может столкнуться с длительным периодом низких показателей, поскольку пытается восполнить пробел от утраченных европейских продаж газа за счет внутреннего рынка и экспорта в Китай.

Что известно о попытках российского "Газпрома" найти замену европейскому рынку

Недавно компания объявила о годовом чистом убытке в размере 7 миллиардов долларов, впервые с 1999 года, после резкого сокращения торговли с Европой. Проблемы "Газпрома" отражают глубокое влияние европейских санкций на российскую газовую промышленность, а также ограничение растущего партнерства Москвы с Китаем.

По словам журналистов, влияние международных санкций на экспорт нефти в Москву было легче пережить, поскольку Россия смогла переориентировать экспорт нефти морским путем на других покупателей. "Газпром" полагался на Европу как на самый большой рынок сбыта до 2022 года.

Взрывы на газопроводах "Северный поток" в сентябре 2022 года также подорвали российскую торговлю газом с Европой. Россия также пока пытается создать центр торговли газом в Турции — идея, которую впервые озвучил президент Владимир Путин в октябре 2022 года. С тех пор не сообщалось ни о каких значительных сдвигах.

Что известно о масштабах поставок газа из РФ

Так, в 2022 году Россия поставила в Европу разными маршрутами около 63,8 миллиарда кубометров газа. В прошлом году этот объем снизился еще больше — на 55,6%, до 28,3 млрд кубометров. Следует учесть, что в 2018 году поставки были на пиковом уровне — 200,8 млрд кубометров в ЕС и другие страны, такие как Турция.

Авторы подчеркивают, что Россия обратилась в Китай, стремясь увеличить объемы продаж трубопроводного газа до 100 млрд кубометров в год к 2030 году. В конце 2019 года "Газпром" приступил к поставкам газа в Китай по трубопроводу "Сила Сибири", прокачку которым до конца этого года планируют нарастить до 38 млрд кубометров в год до конца этого года. Пекин также договорился об экспорте 10 млрд куб. м в 2022 году с тихоокеанского острова Сахалин.

Самая большая надежда России — трубопровод "Сила Сибири 2" через Монголию, которым планируется экспортировать 50 млрд кубометров в год. Но на этом пути возникли определенные трудности из-за отсутствия согласия по ценообразованию и другим вопросам.