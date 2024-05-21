Акции российского "Газпрома" резко обрушились — известная причина

Акции "Газпрома" обрушились на Московской бирже в понедельник вечером после того, как стало известно, что компания не будет выплачивать дивиденды по итогам работы в 2023 году.

Акции российского «Газпрома» обрушились после отказа платить дивиденды

Вечером 20 мая на Московской бирже произошел обвал акций российского Газпрома после того, как стало известно, что компания не будет выплачивать дивиденды по итогам работы в 2023 году.

Отмечается, что котировки "Газпрома" просели почти на 6% и падали до отметки в 145,03 рубля — самой низкой с октября 2023 года. На фоне решения правительства РФ подготовить директиву об отказе от выплат, капитализация "Газпрома" за час сократилась почти на $1,6 млрд.

Замечается, что платить дивиденды "Газпрому" просто нечем. Компания впервые за 25 лет завершила прошлый год с чистым убытком, ставшим рекордным за три десятилетия истории. После потери европейского рынка экспорт Газпрома откатился на уровне 1985 года (69 млрд кубометров). Не имея возможности продавать газ, "Газпром" был вынужден замораживать скважины и через два года потерял четверть добычи, объем которой в прошлом году стал минимальным в истории компании.

Проиграв газовую войну с Европой, президент РФ Владимир Путин рассчитывал на поддержку Китая, предлагая в дополнение к трубопроводу "Сила Сибири" построить второй — "Сила Сибири-2" мощностью 50 млрд кубометров.

Однако добиться одобрения от Пекина Путину не так и удалось, несмотря на заверения в "стратегическом" партнерстве "без границ". В частности, государственный визит российского президента в Китай на прошлой неделе, оказался бессильным повлиять на ситуацию. Путин не получил нового контракта, а Си Цзиньпин ни разу не упомянул о российском газе в официальных комментариях.

Доходы компании "Газпром" значительно сократились

Доходы российской энергетической компании "Газпром", значительно сократившись из-за потери европейского рынка, будут продолжать падать по крайней мере до 2030 года.

Заметим, в 2023 году российская компания прокачала клиентам около 69 млрд кубометров — минимальный объем с 1985 года. По сравнению с 2022 годом (100,9 млрд кубометров), который уже стал хуже компании РФ за всю ее историю, объемы прокачки газа сократились еще на треть.