Рекордный ущерб. Российский Газпром вынужден закрывать скважины

Утратив европейский рынок газа, российский Газпром не смог договориться о поставках в Китай и вынужден был сократить добычу до минимума за всю историю существования компании.

Газпром терпит убытки

Так, по итогам 2023 года общая добыча газа по структурам "Газпрома" составила 359 млрд кубометров. Это на 13% меньше, чем в 2022 году и на 30% меньше, чем в довоенном 2021 году.

Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на статистические данные "Газпрома", опубликованные 10 июня.

Результат компании в прошлом году стал худшим за 34 года, прошедших с тех пор, как в "Газпром" было преобразовано министерство газовой промышленности СССР. (...) Вторжение в Украину и неудачная попытка "заморозить Европу" поставили крест на компании, оперирующей крупнейшими в мире доказанными запасами газа. Поделиться

Издание отмечает, что, потеряв Европу, "Газпром" лишился рынка сбыта, на который работал более полувека. Поставки в Европу сжались до 28 млрд кубов, что соответствует уровню второй половины 1970-х годов. Теперь компания вынуждена замораживать скважины на месторождениях газа.

Кроме того, впервые с конца 1990-х "Газпром" завершил год без чистой прибыли. Причем компания понесла не просто убытки, а рекордные потери за всю свою историю – 629 млрд руб.

Кремль надеется на Китай, предлагая в 5 раз увеличить закупки газа и построить новый трубопровод — "Сила Сибири-2". Но Пекин медлит, ожидая от России новых скидок на газ, который уже обходится китайским покупателям на 46% дешевле европейских стран и Турции, — отмечает издание и напоминает о провальном визите Путина в Пекин в мае.

Нефтегазовая империя Путина

Российская нефть растекается по миру: трейдеры нашли новую площадку для перевалки. Под давлением греческого военно-морского флота трейдеры российской нефти обрели новое место для перевалки нефти в Средиземном море.

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель утверждала, будто не было никаких оснований полагать, что Кремль ограничит поставки через газопровод "Северный поток-1". Поделиться

Однако на самом деле она знала, что Россия может попытаться шантажировать Европу запуском большого газопровода, но "скрыла" эту информацию.