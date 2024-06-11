Утратив европейский рынок газа, российский Газпром не смог договориться о поставках в Китай и вынужден был сократить добычу до минимума за всю историю существования компании.
Главные тезисы
- Российский Газпром столкнулся с рекордными убытками из-за потери европейского рынка газа и неудачных сделок с Китаем.
- Компания вынуждена сокращать добычу газа и закрывать скважины на месторождениях, что привело к минимальным показателям за всю историю.
- Убытки Газпрома в 2023 году составили 629 млрд руб, а добыча газа упала на 30% по сравнению с довоенным 2021 годом.
- Попытки России выйти на китайский рынок встретили преграды из-за разногласий по ценам на газ, порождая новые вызовы для Газпрома.
- Кремль надеется на расширение сотрудничества с Китаем через увеличение закупок газа и строительство нового трубопровода, несмотря на неоднозначные реакции со стороны Пекина.
Газпром терпит убытки
Так, по итогам 2023 года общая добыча газа по структурам "Газпрома" составила 359 млрд кубометров. Это на 13% меньше, чем в 2022 году и на 30% меньше, чем в довоенном 2021 году.
Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на статистические данные "Газпрома", опубликованные 10 июня.
Издание отмечает, что, потеряв Европу, "Газпром" лишился рынка сбыта, на который работал более полувека. Поставки в Европу сжались до 28 млрд кубов, что соответствует уровню второй половины 1970-х годов. Теперь компания вынуждена замораживать скважины на месторождениях газа.
Кроме того, впервые с конца 1990-х "Газпром" завершил год без чистой прибыли. Причем компания понесла не просто убытки, а рекордные потери за всю свою историю – 629 млрд руб.
Кремль надеется на Китай, предлагая в 5 раз увеличить закупки газа и построить новый трубопровод — "Сила Сибири-2". Но Пекин медлит, ожидая от России новых скидок на газ, который уже обходится китайским покупателям на 46% дешевле европейских стран и Турции, — отмечает издание и напоминает о провальном визите Путина в Пекин в мае.
Нефтегазовая империя Путина
Российская нефть растекается по миру: трейдеры нашли новую площадку для перевалки. Под давлением греческого военно-морского флота трейдеры российской нефти обрели новое место для перевалки нефти в Средиземном море.
Однако на самом деле она знала, что Россия может попытаться шантажировать Европу запуском большого газопровода, но "скрыла" эту информацию.
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