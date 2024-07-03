Украина планирует заменить транзит российского газа азербайджанским — Зеленским

Владимир Зеленский заявил, что Украина не хочет продлевать газовый контракт с Россией, чтобы Москва не зарабатывала деньги в Украине.

Украина не будет продлевать газовый контракт с Россией

Украина проводит переговоры по поставкам природного газа из Азербайджана в Европейский Союз, чтобы сохранить роль транзитной страны и помочь западным соседям в вопросах энергетической безопасности. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Сейчас рассматриваются альтернативные шаги, как мы можем использовать трубопровод с другим поставщиком газа другой страной. Переговоры ведутся. Владимир Зеленский Президент Украины

Он заявил, что Украина не хочет продлевать газовый контракт с РФ, чтобы Россия не зарабатывала деньги в Украине.

Зеленский уточнил, что над вопросом возможного транзита азербайджанского газа в ЕС работают члены правительства, и добавил, что соглашение о замене российского газа азербайджанскими поставками — "одно из обсуждаемых сейчас предложений".

США опередили РФ в поставках газа в Европу

После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Москва сократила поставки трубопроводного газа в Европу, и регион увеличил импорт СПГ, а основным поставщиком стали США.

В сентябре 2022 года США обогнали Россию как поставщика газа в Европу, и с 2023 года на них приходится около пятой части поставок.

В середине 2022 года Россия прекратила поставки газа по трубопроводам, соединяющим ее с северо-западной Европой, но продолжает поставлять его через Украину и Турцию.

В мае на объемы поставок повлияли разовые факторы, в частности, перебои в работе крупного американского предприятия по экспорту СПГ, а в июне Россия отправила больше газа через Турцию накануне запланированных ремонтных работ.