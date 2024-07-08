Президент Чехии спрогнозировал сроки вступления Украины в НАТО
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Политика
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Президент Чехии спрогнозировал сроки вступления Украины в НАТО

Петр Павел
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Источник:  TIME

Президент Чехии Петр Павел отметил, что в обозримом будущем Украина вряд ли получит членство в НАТО.

Главные тезисы

  • Президент Чехии отмечает, что вступление Украины в НАТО в обозримом будущем маловероятно из-за сложных задач по восстановлению территориальной целостности.
  • Украинцам предстоит длительный процесс приближения к членству в НАТО, требующий времени и поддержки со стороны союзников.
  • Встреча лидеров НАТО в Вашингтоне не предполагает быстрого прорыва, однако обозначит путь к членству для Украины.
  • Поддерживать и развивать сотрудничество для обеспечения безопасности и стабильности в регионе остается важным вопросом на пути Украины к НАТО.
  • Конечной целью является восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины, что затруднено оккупацией территорий и влиянием России.

Почему Украине не следует ожидать скорейшего вступления в НАТО

Павел подчеркнул, что в настоящее время конечной целью является восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины, включая возвращение оккупированного Россией Крыма.

Но мы все понимаем, что это нелегкая задача. В обозримом будущем этого не произойдет, - отмечает президент Чехии.

По его убеждению, нынешняя линия фронта в Украине, вероятно, останется практически неизменной в течение нескольких последующих лет.

Он сравнил это с границами, разделявшими Европу в годы холодной войны.

Мы никогда не должны признавать, что эти территории являются частью России. Мы всегда должны называть их временно оккупированными территориями. Но это не значит, что Украина или ее сторонники в НАТО смогут положить конец этой оккупации в ближайшее время, – объясняет Павел.

Он считает, что россиянам удалось перевести свою экономику на военные рельсы.

Но есть и определенные пределы. У них закончатся все резервы в течение года. И это поставит их в чрезвычайно затруднительное положение, - подчеркнул президент Чехии.

Чего Украине ждать в вопросе членства во время саммита НАТО в Вашингтоне

Журналисты издания отмечают, что встреча лидеров НАТО на этой неделе предоставит еще одну возможность изменить ситуацию. Но и здесь Павел не ожидает большого прорыва.

В Вашингтоне Украину не пригласят стать членом Североатлантического союза. Это все понимают. Но украинцев уверят, что процесс необратим: есть четкий путь к членству, – заявляет Павел.

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