Президент Чехии Петр Павел отметил, что в обозримом будущем Украина вряд ли получит членство в НАТО.
Главные тезисы
- Президент Чехии отмечает, что вступление Украины в НАТО в обозримом будущем маловероятно из-за сложных задач по восстановлению территориальной целостности.
- Украинцам предстоит длительный процесс приближения к членству в НАТО, требующий времени и поддержки со стороны союзников.
- Встреча лидеров НАТО в Вашингтоне не предполагает быстрого прорыва, однако обозначит путь к членству для Украины.
- Поддерживать и развивать сотрудничество для обеспечения безопасности и стабильности в регионе остается важным вопросом на пути Украины к НАТО.
- Конечной целью является восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины, что затруднено оккупацией территорий и влиянием России.
Почему Украине не следует ожидать скорейшего вступления в НАТО
Павел подчеркнул, что в настоящее время конечной целью является восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины, включая возвращение оккупированного Россией Крыма.
По его убеждению, нынешняя линия фронта в Украине, вероятно, останется практически неизменной в течение нескольких последующих лет.
Он сравнил это с границами, разделявшими Европу в годы холодной войны.
Он считает, что россиянам удалось перевести свою экономику на военные рельсы.
Чего Украине ждать в вопросе членства во время саммита НАТО в Вашингтоне
Журналисты издания отмечают, что встреча лидеров НАТО на этой неделе предоставит еще одну возможность изменить ситуацию. Но и здесь Павел не ожидает большого прорыва.
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