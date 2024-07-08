Президент Чехии Петр Павел отметил, что в обозримом будущем Украина вряд ли получит членство в НАТО.

Почему Украине не следует ожидать скорейшего вступления в НАТО

Павел подчеркнул, что в настоящее время конечной целью является восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины, включая возвращение оккупированного Россией Крыма.

Но мы все понимаем, что это нелегкая задача. В обозримом будущем этого не произойдет, - отмечает президент Чехии. Поделиться

По его убеждению, нынешняя линия фронта в Украине, вероятно, останется практически неизменной в течение нескольких последующих лет.

Он сравнил это с границами, разделявшими Европу в годы холодной войны.

Мы никогда не должны признавать, что эти территории являются частью России. Мы всегда должны называть их временно оккупированными территориями. Но это не значит, что Украина или ее сторонники в НАТО смогут положить конец этой оккупации в ближайшее время, – объясняет Павел. Поделиться

Он считает, что россиянам удалось перевести свою экономику на военные рельсы.

Но есть и определенные пределы. У них закончатся все резервы в течение года. И это поставит их в чрезвычайно затруднительное положение, - подчеркнул президент Чехии. Поделиться

Чего Украине ждать в вопросе членства во время саммита НАТО в Вашингтоне

Журналисты издания отмечают, что встреча лидеров НАТО на этой неделе предоставит еще одну возможность изменить ситуацию. Но и здесь Павел не ожидает большого прорыва.