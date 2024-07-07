Путин ищет способы отомстить НАТО за поддержку Украины

Во вторник, 9 июля, в Вашингтоне состоится саммит НАТО. На нем государства-члены обсудят пути противодействия новым опасностям, которые готовит Путин для сторонников Киева.

Как Путин хочет отомстить НАТО

На третьем году войны приоритетной задачей для российского диктатора все больше становится "причинение боли" союзникам Украины. Таким образом, глава Кремля надеется, как сдержать Запад, так и отомстить ему.

Журналисты отмечают, что Путин стремится поднять цену для НАТО за поддержку Украины. Последнее решение Белого дома, которым Киеву разрешено использовать американское оружие по территории России, побуждает Путина действовать смелее, чем когда-либо.

Так, оккупанты активно атакуют украинскую энергетическую инфраструктуру. Цель этих ударов не только ослабление военной мощи противника, но и порождение новых волн эмиграции украинцев на Запад.

Также страна-агрессорка проводит кампании по саботажу в Европе для того, чтобы воспрепятствовать работе объектов, имеющих решающее значение для производства и транспортировки оружия в Украину.

Как РФ помогают страны-партнеры

Россия делится с противниками Запада своими секретными военными технологиями. Помимо Китая и Ирана Путин заключил оборонный пакт с Северной Кореей и может помочь Пхеньяну в развитии его ядерной и космической программы.

Журналисты отмечают, что "эта ответная мера" на помощь Украине со стороны США и ЕС является безрассудным шагом и может привести к ситуациям, которые Кремль не способен будет контролировать.

Не забывает Путин и об угрозах ядерного оружия. Впрочем, маловероятно, что он реализует их. Он будет держать ядерное оружие как окончательную страховку от поражения.

В Financial Times считают, что НАТО должно готовиться к противодействию российскому давлению. Да, Альянс должен разработать план по оказанию помощи Украине в зимний период и подготовиться к возможной волне беженцев. Члены НАТО должны честно решить между собой прямое участие организации и согласовать некоторые правила, как говорить о них на публике. Наиболее "деликатные" шаги должны делаться тайно, чтобы не подпитывать рвение Путина к возмездию.