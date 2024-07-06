Больше не "СВО". Путин придумал новое название для войны РФ против Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Больше не "СВО". Путин придумал новое название для войны РФ против Украины

Путин
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Источник:  online.ua

Нелегитимный президент РФ Владимир Путин делает все возможное, чтобы склонить Украину к якобы “мирным переговорам”, однако только на своих циничных условиях. Поскольку команда Владимира Зеленского не реагирует на манипуляции Москвы, Кремль разработал новую методичку для своих пропагандистов.

Главные тезисы

  • Кремль приказал пропагандистам называть войну, которую начала РФ, "украинским конфликтом".
  • Путин использует циничные методы манипуляции, требуя от Украины отдать оккупированные территории.
  • Российские пропагандисты теперь описывают ультиматумы диктатора как "четкую позицию", пытаясь убедить мир, что это действенный способ для завершения войны.

Почему власти РФ отказываются от термина "СВО"

Согласно данным оппозиционного издания "Медуза", Кремль приказал своим карманным пропагандистам называть войну России против Украины "украинским конфликтом".

Теперь работники провластных медиа должны постоянно врать, что "Россия не отказывается от диалога", но "Украина и Запад говорят на языке ультиматумов".

На этом фоне нельзя проигнорировать тот факт, что 6 июля Путин снова озвучил свой ультиматум Украине: отдать четыре украинских области, оккупированных только частично.

Кремлевским пропагандистам приказали характеризовать слова диктатора как "четкую позицию", которая "лишает Киев и Запад возможностей для уловок и обмана".

Мирная инициатива России может в кратчайшие сроки завершить конфликт в Украине. Предложенный Россией план позволит немедленно прекратить боевые действия и начать переговоры, — написано в методичке, которую Кремль передал российским пропагандистам.

Что такое “СВО” и кто ее придумал

Почти 2,5 года команда российского диктатора Владимира Путина цинично называла захватническую войну России против Украины "специальной военной операцией" ("СВО" — ред.)

Таким образом Кремль пытался убедить граждан РФ в том, что все это не будет длиться долго и не является чем-то масштабным и серьезным.

Несмотря на то, что сам Путин и люди из его окружения неоднократно использовали термин "война", от российских пропагандистов чаще всего звучало слово "СВО".

Сейчас ситуация изменилась, поскольку диктатору не удается склонить Киев к переговорам на своих условиях.

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