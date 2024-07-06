Більше не "СВО". Путін вигадав нову назву для війни РФ проти України

Нелегітимний президент РФ Володимир Путін робить все можливе, аби схилити Україну до нібито “мирних переговорів”, однак лише на своїх цинічних умовах. Оскільки команда Володимира Зеленського не реагує на маніпуляції Москви, Кремль розробив нову методичку для своїх пропагандистів.

Чому влада РФ відмовляється від терміну “СВО”

Згідно з даними опозиційного видання "Медуза", Кремль наказав своїм кишеньковим пропагандистам називати війну Росії проти України "українським конфліктом".

Тепер працівники провладних медіа повинні постійно брехати що "Росія не відмовляється від діалогу", але "Україна і Захід розмовляють мовою ультиматумів".

На цьому тлі не можна проігнорувати той факт, що 6 липня Путін знову озвучив свій ультиматум Україні: віддати чотири українські області, які окуповані поки що тільки частково.

Кремлівським пропагандистам наказали характеризувати слова диктатора як "чітку позицію", яка "позбавляє Київ і Захід можливостей для вивертів і обману".

Мирна ініціатива Росії може в найкоротші терміни завершити конфлікт на Україні. Запропонований Росією план за готовності Києва і Заходу дасть змогу негайно припинити бойові дії і почати переговори, — написано в методичці, яку Кремль передав російським пропагандистам. Поширити

Що таке “СВО” та хто її вигадав

Майже 2,5 роки команда російського диктатора Володимира Путіна цинічно називала загарбницьку війну Росії проти України “спеціальною воєнною операцією” (“СВО” — ред.)

У такий спосіб Кремль намагався переконати громадян РФ у тому, що все це не буде тривати довго й не є чимось масштабним та серйозним.

Попри те, що сам Путін та люди з його оточення неодноразово використовували термін “війна”, від російських пропагандистів найчастіше лунало слово “СВО”.