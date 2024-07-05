Угорський лідер Віктор Орбан заявив, що у центрі їхніх переговорів з нелегітимним президентом РФ Володимиром Путіним були три питання, які стосуються безпосередньо війни Росії проти України.

Орбан не приховує, що обговорював з Путіним Україну та звершення війни

Як зазначив прем’єр-міністр Угорщини, над досягненням миру потрібно працювати, томі він, мовляв, вирішив обговорити з російським диктатором можливий "шлях до миру".

Віктор Орбан запевняє, що звернувся до Путіна з трьома запитаннями, які найбільше його хвилюють наразі:

Як нелегітимний глава Кремля оцінює запропоновані мирні ініціативи?; Як ставиться до ідеї припинення вогню і мирних перемовин? Коли їх можна провести?; Якою диктатор бачить післявоєнну систему безпеки у Європі?

Варто звернути увагу на те, що угорський лідер досі не зізнався журналістам, як Путін відповідав на кожне з цих запитань.

За словами Орбана, уже настав момент, коли "Європа потребує миру", і тому "угорське головування (в ЄС. — ред.) розглядає наступні шість місяців як мирну місію".

Путін знову намагається схилити Україну до капітуляції

Під час свого останнього публічного виступу нелегітимний президент РФ почав стверджувати, що він не планує ухвалювати рішення щодо припинення вогню проти України.

Путін знову цинічно бреше, що цього він не хоче робити, оскільки, мовляв, не вірить у позитивні кроки з боку Києва.

Ба більше, диктатор нібито боїться, що після припинення вогню ЗСУ зможуть покращити своє становище

… доозброїтися, доукомплектувати за допомогою насильницької мобілізації свою армію і бути готовим до продовження збройного конфлікту, — заявив Путін. Поширити

Варто зазначити, що в ОПУ поки ці скандальні заяви диктатора не відреагували.