Зеленський розкрив спосіб змусити Путіна закінчити війну цього року — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський розкрив спосіб змусити Путіна закінчити війну цього року — відео

Зеленський розкрив спосіб змусити Путіна закінчити війну цього року — відео
Джерело:  Bloomberg

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що вже цього року можна змусити Росію припинити війну проти України.

Головні тези:

 

  • Президент України обговорює можливості припинення війни в цьому році та вказує на залучення спільної сили громадян.
  • Зеленський запропонував єдиний формат переговорів з Путіним, аналогічний договору про зерновий коридор, як реальну можливість розв’язання війни.
  • Президент також наголосив на важливості підтримки України з боку міжнародної спільноти та особливо США.

Як змусити Росію закінчити війну вже в цьому році

Ми говоримо, що стосується майбутнього, наступного року тощо — ми усі можемо продемонструвати, що ми сильні. Ми всі можемо примусити Росію закінчити війну у цьому році. Ми всі спроможні на це, коли ми всі разом. Продемонструвати, що кожен з нас сильний лідер.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Також президент висловив своє бачення, за яких умов допомога для України не буде зменшена.

Якщо люди в Сполучених Штатах Америки будуть стояти міцно на своїх принципах, підтримуючи Україну, наші цінності, і не давати можливість порушувати усі правила, закони, свободи, прав людей і демократії — не дадуть цю можливість Путіну, то і будь-який майбутній президент Сполучених Штатів Америки не зможе докорінно змінити відношення до України, а значить, не зможе зменшити допомогу, — наголосив Зеленський.

Зеленський назвав єдиний можливий формат переговорів з Путіним

На питання журналістики щодо того, чи можуть бути обставини, щоб Україна проводила перемовини з Путіним, Зеленський назвав лише одну опцію — документ, схожий на договір про зерновий коридор.

Україна може знайти модель, в якій можна знаходити рішення. Модель така була застосована вперше на прикладі зернового коридору, коли Україна домовлялася не з Росією, а з ООН та Туреччиною. Вони, своєю чергою, взяли на себе відповідальність домовлятися з нами, а потім відповідну угоду підписувати з РФ. І так воно спрацювало: дві дзеркальні угоди, між якими є ООН та Туреччина, — сказав Зеленський.

За його словами, так само і в територіальній цілісності, енергетиці та судноплавстві може бути використана відповідна модель, коли країни з різних континентів готують рішення щодо тієї чи іншої кризи. А потім цей документ, якщо він влаштовує Україну, так само повинен розбиратися з представниками РФ.

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