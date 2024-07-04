Зеленський розкрив спосіб змусити Путіна закінчити війну цього року — відео

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що вже цього року можна змусити Росію припинити війну проти України.
Головні тези:
- Президент України обговорює можливості припинення війни в цьому році та вказує на залучення спільної сили громадян.
- Зеленський запропонував єдиний формат переговорів з Путіним, аналогічний договору про зерновий коридор, як реальну можливість розв’язання війни.
- Президент також наголосив на важливості підтримки України з боку міжнародної спільноти та особливо США.
Як змусити Росію закінчити війну вже в цьому році
Також президент висловив своє бачення, за яких умов допомога для України не буде зменшена.
Зеленський назвав єдиний можливий формат переговорів з Путіним
На питання журналістики щодо того, чи можуть бути обставини, щоб Україна проводила перемовини з Путіним, Зеленський назвав лише одну опцію — документ, схожий на договір про зерновий коридор.
За його словами, так само і в територіальній цілісності, енергетиці та судноплавстві може бути використана відповідна модель, коли країни з різних континентів готують рішення щодо тієї чи іншої кризи. А потім цей документ, якщо він влаштовує Україну, так само повинен розбиратися з представниками РФ.
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