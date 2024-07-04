Зеленский раскрыл способ заставить Путина закончить войну в этом году — видео

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что уже в текущем году можно заставить Россию прекратить войну против Украины.
Главные тезисы
- Президент выразил надежду на поддержку со стороны других государств, в том числе США, для предотвращения войн со стороны России.
- Он предложил новый формат переговоров с Путиным, аналогичный модели договора о зерновом коридор.
- Предложенная модель переговоров может быть применена не только в сфере сельского хозяйства, но и в других областях, таких как территориальная целостность и энергетика.
Как заставить Россию закончить войну уже в этом году
Также президент выразил свое видение, при каких условиях помощь для Украины не будет уменьшена.
Зеленский назвал единственно возможный формат переговоров с Путиным
На вопрос журналистики о том, могут ли быть обстоятельства, чтобы Украина проводила переговоры с Путиным, Зеленский назвал только одну опцию — документ, похожий на договор о зерновом коридоре.
По его словам, так же и в территориальной целостности, энергетике и судоходстве может быть использована соответствующая модель, когда страны с разных континентов готовят решения по тому или иному кризису. А потом этот документ, если он устраивает Украину, также должен разбираться с представителями РФ.
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