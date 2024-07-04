Зеленский раскрыл способ заставить Путина закончить войну в этом году — видео

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что уже в текущем году можно заставить Россию прекратить войну против Украины.

Как заставить Россию закончить войну уже в этом году

Мы говорим, что касается будущего, в следующем году — мы все можем продемонстрировать, что мы сильны. Мы все можем вынудить Россию закончить войну в этом году. Мы все способны, когда мы все вместе. Продемонстрировать, что каждый из нас — сильный лидер. Владимир Зеленский Президент Украины

Также президент выразил свое видение, при каких условиях помощь для Украины не будет уменьшена.

Если люди в Соединенных Штатах Америки будут стоять крепко на своих принципах, поддерживая Украину, наши ценности, и не давать возможность нарушать все правила, законы, свободы, права людей и демократии — не дадут эту возможность Путину, то и любой будущий президент Соединенных Штатов Америки не сможет коренным образом изменить отношение к Украине, а значит, не сможет уменьшить помощь, — подчеркнул Зеленский. Поделиться

Зеленский назвал единственно возможный формат переговоров с Путиным

На вопрос журналистики о том, могут ли быть обстоятельства, чтобы Украина проводила переговоры с Путиным, Зеленский назвал только одну опцию — документ, похожий на договор о зерновом коридоре.

Украина может найти модель, где можно находить решение. Такая модель была применена впервые на примере зернового коридора, когда Украина договаривалась не с Россией, а с ООН и Турцией. Они, в свою очередь, взяли на себя ответственность договариваться с нами, а затем соответствующее соглашение подписывать с РФ. И так оно сработало: два зеркальных соглашения, между которыми есть ООН и Турция, — сказал Зеленский. Поделиться

По его словам, так же и в территориальной целостности, энергетике и судоходстве может быть использована соответствующая модель, когда страны с разных континентов готовят решения по тому или иному кризису. А потом этот документ, если он устраивает Украину, также должен разбираться с представителями РФ.