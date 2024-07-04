Какие страны могут быть посредниками в случае переговоров с РФ — ответ Зеленского

США и Китай могут стать посредниками в случае переговоров с Россией. Это позволит закончить войну для Украины справедливо.
Главные тезисы
- Президент Зеленский предлагает единственно возможный формат переговоров с Путиным, а именно договор похожий на зерновой коридор.
- Модель переговоров с привлечением третьих стран, как в случае с ООН и Турцией, может послужить примером для достижения решений по различным кризисам.
- Важной задачей является создание обоюдного давления со стороны США и Китая на Россию для достижения справедливого завершения войны.
Зеленский назвал страны, которые могут являться посредниками в случае переговоров с РФ
В противном случае, по словам президента, будет предложено окончание войны, которое не будет справедливо для Украины.
Зеленский назвал единственно возможный формат переговоров с Путиным
На вопрос журналистики о том, могут ли быть обстоятельства, чтобы Украина проводила переговоры с Путиным, Зеленский назвал только одну опцию — документ, похожий на договор о зерновом коридоре.
По его словам, так же и в территориальной целостности, энергетике и судоходстве может быть использована соответствующая модель, когда страны с разных континентов готовят решения по тому или иному кризису. А потом этот документ, если он устраивает Украину, также должен разбираться с представителями РФ.
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