Какие страны могут быть посредниками в случае переговоров с РФ — ответ Зеленского
Категория
Украина
Дата публикации

Какие страны могут быть посредниками в случае переговоров с РФ — ответ Зеленского

Какие страны могут быть посредниками в случае переговоров с РФ — ответ Зеленского
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Источник:  Bloomberg

США и Китай могут стать посредниками в случае переговоров с Россией. Это позволит закончить войну для Украины справедливо.

Главные тезисы

 

  • Президент Зеленский предлагает единственно возможный формат переговоров с Путиным, а именно договор похожий на зерновой коридор.
  • Модель переговоров с привлечением третьих стран, как в случае с ООН и Турцией, может послужить примером для достижения решений по различным кризисам.
  • Важной задачей является создание обоюдного давления со стороны США и Китая на Россию для достижения справедливого завершения войны.

Зеленский назвал страны, которые могут являться посредниками в случае переговоров с РФ

Я думаю, Америка, Китай. Я думаю вдвоем. Я знаю, что у них есть очень большие вопросы. Я понимаю это. Но мне кажется, если мы хотим, чтобы эта война закончилась справедливо для Украины, для всего мира, им придется находить какие-то позиции, чтобы остановить Путина вместе. Каждый по-своему, но вместе.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

В противном случае, по словам президента, будет предложено окончание войны, которое не будет справедливо для Украины.

Поскольку Россия будет играть, Путин будет видеть, что большинство мира не на стороне Украины и мир разделен. Он работает над этим, и его команда постоянно над этим работает. И потому, мне кажется, самое мощное — это обоюдное давление США и Китая, — констатировал Зеленский.

Зеленский назвал единственно возможный формат переговоров с Путиным

На вопрос журналистики о том, могут ли быть обстоятельства, чтобы Украина проводила переговоры с Путиным, Зеленский назвал только одну опцию — документ, похожий на договор о зерновом коридоре.

Украина может найти модель, где можно находить решение. Такая модель была применена впервые на примере зернового коридора, когда Украина договаривалась не с Россией, а с ООН и Турцией. Они, в свою очередь, взяли на себя ответственность договариваться с нами, а затем соответствующее соглашение подписывать с РФ. И так оно сработало: два зеркальных соглашения, между которыми есть ООН и Турция, — сказал Зеленский.

По его словам, так же и в территориальной целостности, энергетике и судоходстве может быть использована соответствующая модель, когда страны с разных континентов готовят решения по тому или иному кризису. А потом этот документ, если он устраивает Украину, также должен разбираться с представителями РФ.

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