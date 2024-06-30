Что нужно Украине для победы. Боец Nemesis Group "Джанич" назвал главные условия

Как считает боец Nemesis Group Феликс "Джанич", Украине очень сложно будет разгромить российскую армию без двух главных составляющих. Своим видением ситуации он поделился в интервью Online.UA.

Nemesis Group — это сообщество армян Украины, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях в войне против страны-агрессора России с первых дней полномасштабного вторжения. На шевроне Nemesis Group изображен царь Армении из рода Багратуни и покровитель армянского войска Ашот Железный.

Как Украине победить Россию на поле боя

По убеждению Феликса "Джанича", украинцы не смогут достичь решающего успеха на фронте без веры в то, что великая победа действительно возможна.

Первое — это верить в пацанов. Это самое первое — просто верить в пацанов. Второе — это чтобы все, все полностью начальники, которые стоят во главе и управляют пацанами, дают команды, чтобы каждый думал над своей задачей которую он будет ставить и относился к этому серьезно и вкладывал себя, потому что военным, солдатам, это надо на данный период. Это бесценный человек. Феликс "Джанич" Боец Nemesis Group

Как признается воин, на фронте лично им движет именно желание установления справедливости, а не месть.

Он хочет, чтобы все знали правду об этой войне, а не верили в ложь, распространяемую российской пропагандой.

Слово — также оружие, помогающее воевать

Журналист поинтересовался у защитника, есть ли у него определенные фразы, которые он обычно выкрикивает на поле боя.

По словам “Джанича”, одна из них — "сейчас я вам покажу, что такое армянский праздник".

Перед зачисткой, когда мы остановились чтобы уже заходить, надо было всё делать тихо и аккуратно до первого контакта, но по возможности работать тихо. Я стою и своей группе говорю: “Теперь смотрите, там где ступает армянская нога, там всегда зеленая трава и никого нету”. Так оно и происходило, — вспоминает боец Nemesis Group. Поделиться

Как отмечает "Джанич", за последние 10 лет он также часто использовал фразу "хер вы меня возьмете".