Что нужно Украине для победы. Боец Nemesis Group "Джанич" назвал главные условия

Как считает боец Nemesis Group Феликс "Джанич", Украине очень сложно будет разгромить российскую армию без двух главных составляющих. Своим видением ситуации он поделился в интервью Online.UA.
Главные тезисы
- Вера в победу является основным элементом успешной борьбы на фронте.
- Необходимо, чтобы каждый воин серьезно относился к своим задачам и действовал скоординировано.
- Желание установления справедливости должно быть драйвером для действий на поле боя, а не только месть.
- Слово является мощным оружием, помогающим воевать и распространять правдивую информацию.
Nemesis Group — это сообщество армян Украины, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях в войне против страны-агрессора России с первых дней полномасштабного вторжения. На шевроне Nemesis Group изображен царь Армении из рода Багратуни и покровитель армянского войска Ашот Железный.
Как Украине победить Россию на поле боя
По убеждению Феликса "Джанича", украинцы не смогут достичь решающего успеха на фронте без веры в то, что великая победа действительно возможна.
Как признается воин, на фронте лично им движет именно желание установления справедливости, а не месть.
Он хочет, чтобы все знали правду об этой войне, а не верили в ложь, распространяемую российской пропагандой.
Слово — также оружие, помогающее воевать
Журналист поинтересовался у защитника, есть ли у него определенные фразы, которые он обычно выкрикивает на поле боя.
По словам “Джанича”, одна из них — "сейчас я вам покажу, что такое армянский праздник".
Как отмечает "Джанич", за последние 10 лет он также часто использовал фразу "хер вы меня возьмете".
Защитник уверяет: когда армян работает, его взять невозможно.
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