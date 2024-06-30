Почему армяне Украины активно вступают в ряды ВСУ — боец Nemesis Group "Джанич"
Категория
Украина
Дата публикации

Почему армяне Украины активно вступают в ряды ВСУ — боец Nemesis Group "Джанич"

Феликс "Джанич"
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Источник:  online.ua

Боец Nemesis Group Феликс "Джанич" в интервью Online.UA рассказал, что мотивирует и вдохновляет армян бороться за независимость Украины.

Главные тезисы

  • Добровольцы из Армении мотивирован защищать Украину, а также свою родину от России.
  • Феликс "Джанич" подчеркивает важность осознания общей истории человечества на фоне появляющихся сейчас вызовов.
  • Армянские добровольцы самостоятельно присоединяются к Nemesis Group, ведь уже знают об успехах и достижениях сообщества во время войны против РФ.

Армяне воюют за справедливость и Украину, которую они успели полюбить

Как отмечает "Джанич", его соотечественники, проживающие в Украине, прекрасно знают, где есть правда, а где — ложь.

Они действительно берут в руки оружие, чтобы защитить свои дома и семьи от российских захватчиков.

Я здесь вырос, я здесь живу, но я люблю свою Армению так же. У меня две страны. У любого воюющего в Украине кавказца есть родина по крови, а есть родина, где он жил. Я люблю свою Армению — она самая лучшая, самая красивая, самая драгоценная. У меня все мои тату набиты на армянском языке, все. У меня даже на груди набито "Армения" армянскими буквами, и никто мне из моих близких, даже украинцы, никто не сказал: "Зачем ты это сделал?". И я четко и гордо говорю: "Я люблю эту страну — Украину, и я люблю свою Армению!"

Феликс "Джанич"

Феликс "Джанич"

Боец Nemesis Group

"Джанич" раскрыл мотивацию добровольцев из Армении, воюющих за Украину против РФ

Как отмечает боец Nemesis Group, он действительно общается со многими из них.

Феликс "Джанич" рассказывает, что армянские добровольцы самостоятельно выходят на их сообщество, ведь следят за деятельностью и успехами Nemesis Group.

Мотивация у таких воинов всегда одна — защищать свою родину, защищать Украину, а также стоять за правду.

Потому что, подчеркну один момент, как оказывается, во время этой войны стало понятно, что у каждой страны своя история, у каждой такое чувство, будто каждый жил в своем мире, на своем земном шаре, и своя была история, и никто никого не знал. А тут скинули всех на одну землю, и все: "у меня своя история, ни у меня своя", — объясняет Феликс "Джанич".

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