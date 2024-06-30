Почему армяне Украины активно вступают в ряды ВСУ — боец Nemesis Group "Джанич"

Армяне воюют за справедливость и Украину, которую они успели полюбить

Как отмечает "Джанич", его соотечественники, проживающие в Украине, прекрасно знают, где есть правда, а где — ложь.

Они действительно берут в руки оружие, чтобы защитить свои дома и семьи от российских захватчиков.

Я здесь вырос, я здесь живу, но я люблю свою Армению так же. У меня две страны. У любого воюющего в Украине кавказца есть родина по крови, а есть родина, где он жил. Я люблю свою Армению — она самая лучшая, самая красивая, самая драгоценная. У меня все мои тату набиты на армянском языке, все. У меня даже на груди набито "Армения" армянскими буквами, и никто мне из моих близких, даже украинцы, никто не сказал: "Зачем ты это сделал?". И я четко и гордо говорю: "Я люблю эту страну — Украину, и я люблю свою Армению!" Феликс "Джанич" Боец Nemesis Group

"Джанич" раскрыл мотивацию добровольцев из Армении, воюющих за Украину против РФ

Как отмечает боец Nemesis Group, он действительно общается со многими из них.

Феликс "Джанич" рассказывает, что армянские добровольцы самостоятельно выходят на их сообщество, ведь следят за деятельностью и успехами Nemesis Group.

Мотивация у таких воинов всегда одна — защищать свою родину, защищать Украину, а также стоять за правду.