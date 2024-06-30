Почему армяне Украины активно вступают в ряды ВСУ — боец Nemesis Group "Джанич"

Боец Nemesis Group Феликс "Джанич" в интервью Online.UA рассказал, что мотивирует и вдохновляет армян бороться за независимость Украины.
Главные тезисы
- Добровольцы из Армении мотивирован защищать Украину, а также свою родину от России.
- Феликс "Джанич" подчеркивает важность осознания общей истории человечества на фоне появляющихся сейчас вызовов.
- Армянские добровольцы самостоятельно присоединяются к Nemesis Group, ведь уже знают об успехах и достижениях сообщества во время войны против РФ.
Армяне воюют за справедливость и Украину, которую они успели полюбить
Как отмечает "Джанич", его соотечественники, проживающие в Украине, прекрасно знают, где есть правда, а где — ложь.
Они действительно берут в руки оружие, чтобы защитить свои дома и семьи от российских захватчиков.
"Джанич" раскрыл мотивацию добровольцев из Армении, воюющих за Украину против РФ
Как отмечает боец Nemesis Group, он действительно общается со многими из них.
Феликс "Джанич" рассказывает, что армянские добровольцы самостоятельно выходят на их сообщество, ведь следят за деятельностью и успехами Nemesis Group.
Мотивация у таких воинов всегда одна — защищать свою родину, защищать Украину, а также стоять за правду.
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