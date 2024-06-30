Чому вірмени України активно стають до лав ЗСУ — боєць Nemesis Group "Джанич"

Вірмени воюють за справедливість та Україну, яку вони встигли полюбити

Як зазначає “Джанич”, його співвітчизники, які мешкають в Україні, чудово знають, де є правда, а де — брехня.

Вони справді беруть до рук зброю, щоб захистити свої домівки та родини від російських загарбників.

Я тут виріс, я тут живу, але я люблю свою Вірменію так само. У мене дві країни. У будь-якого кавказця, який воює в Україні, є батьківщина по крові, а є батьківщина, де він жив. Я люблю свою Вірменію — вона найкраща, найкрасивіша, найдорогоцінніша. У мене всі мої тату набиті вірменською мовою, всі. У мене навіть на грудях набито "Вірменія" вірменськими літерами, і ніхто мені з моїх близьких, навіть українці, ніхто не сказав: "навіщо ти це зробив?". І я чітко і гордо кажу: "Я люблю цю країну — Україну і я люблю свою Вірменію!" Фелікс "Джанич" Боєць Nemesis Group

“Джанич” розкрив мотивацію добровольців з Вірменії, які воюють за Україну проти РФ

Як зазначає боєць Nemesis Group, він дійсно спілкується з багатьма із них.

Фелікс “Джанич” розповідає, що вірменські добровольці самостійно виходять на їхню спільноту, адже стежать за діяльністю та успіхами Nemesis Group.

Мотивація у таких воїнів завжди однакова — захищати свою батьківщину, захищати Україну, а також стояти за правду.