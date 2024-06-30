Чому вірмени України активно стають до лав ЗСУ — боєць Nemesis Group "Джанич"
Категорія
Україна
Дата публікації

Чому вірмени України активно стають до лав ЗСУ — боєць Nemesis Group "Джанич"

Фелікс "Джанич"
Джерело:  online.ua

Боєць Nemesis Group Фелікс "Джанич" в інтерв'ю Online.UA розповів, що мотивує та надихає вірменів боротися за незалежність України.

Головні тези:

  • Добровольці з Вірменії мають мотивацію захищати Україну, а також свою батьківщину від Росії.
  • Фелікс “Джанич” підкреслює важливість усвідомлення спільної історії людства на тлі викликів, що зараз з'являються.
  • Вірменські добровольці самостійно долучаються до Nemesis Group, адже уже знають про успіхи та досягнення спільноти під час війни проти РФ.

Вірмени воюють за справедливість та Україну, яку вони встигли полюбити

Як зазначає “Джанич”, його співвітчизники, які мешкають в Україні, чудово знають, де є правда, а де — брехня.

Вони справді беруть до рук зброю, щоб захистити свої домівки та родини від російських загарбників.

Я тут виріс, я тут живу, але я люблю свою Вірменію так само. У мене дві країни. У будь-якого кавказця, який воює в Україні, є батьківщина по крові, а є батьківщина, де він жив. Я люблю свою Вірменію — вона найкраща, найкрасивіша, найдорогоцінніша. У мене всі мої тату набиті вірменською мовою, всі. У мене навіть на грудях набито "Вірменія" вірменськими літерами, і ніхто мені з моїх близьких, навіть українці, ніхто не сказав: "навіщо ти це зробив?". І я чітко і гордо кажу: "Я люблю цю країну — Україну і я люблю свою Вірменію!"

Фелікс "Джанич"

Фелікс "Джанич"

Боєць Nemesis Group

“Джанич” розкрив мотивацію добровольців з Вірменії, які воюють за Україну проти РФ

Як зазначає боєць Nemesis Group, він дійсно спілкується з багатьма із них.

Фелікс “Джанич” розповідає, що вірменські добровольці самостійно виходять на їхню спільноту, адже стежать за діяльністю та успіхами Nemesis Group.

Мотивація у таких воїнів завжди однакова — захищати свою батьківщину, захищати Україну, а також стояти за правду.

Тому що, наголошу на одному моменті, як виявляється, під час цієї війни стало зрозуміло, що в кожної країни своя історія, у кожної таке відчуття, наче кожен жив у своєму світі, на своїй земній кулі, і своя була історія, і ніхто нікого не знав. А тут скинули всіх на одну землю, і все: "у мене своя історія, ні в мене своя", — пояснює Фелікс “Джанич”.

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