Чому вірмени України активно стають до лав ЗСУ — боєць Nemesis Group "Джанич"

Боєць Nemesis Group Фелікс "Джанич" в інтерв'ю Online.UA розповів, що мотивує та надихає вірменів боротися за незалежність України.
Головні тези:
- Добровольці з Вірменії мають мотивацію захищати Україну, а також свою батьківщину від Росії.
- Фелікс “Джанич” підкреслює важливість усвідомлення спільної історії людства на тлі викликів, що зараз з'являються.
- Вірменські добровольці самостійно долучаються до Nemesis Group, адже уже знають про успіхи та досягнення спільноти під час війни проти РФ.
Вірмени воюють за справедливість та Україну, яку вони встигли полюбити
Як зазначає “Джанич”, його співвітчизники, які мешкають в Україні, чудово знають, де є правда, а де — брехня.
Вони справді беруть до рук зброю, щоб захистити свої домівки та родини від російських загарбників.
“Джанич” розкрив мотивацію добровольців з Вірменії, які воюють за Україну проти РФ
Як зазначає боєць Nemesis Group, він дійсно спілкується з багатьма із них.
Фелікс “Джанич” розповідає, що вірменські добровольці самостійно виходять на їхню спільноту, адже стежать за діяльністю та успіхами Nemesis Group.
Мотивація у таких воїнів завжди однакова — захищати свою батьківщину, захищати Україну, а також стояти за правду.
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