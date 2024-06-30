Що потрібно Україні для перемоги. Боєць Nemesis Group “Джанич” назвав головні умови

Як вважає боєць Nemesis Group Фелікс "Джанич", Україні вкрай складно буде розгромити російську армію без двох головних складових. Своїм баченням ситуації він поділився в інтерв'ю Online.UA.
Головні тези:
- Віра у перемогу є головним елементом успішної боротьби на фронті.
- Необхідно, щоб кожен воїн серйозно ставився до своїх завдань і діяв скоординовано.
- Бажання встановлення справедливості має бути драйвером для дій на полі бою, а не лише помста.
- Слово є потужною зброєю, що допомагає воювати та поширювати правдиву інформацію.
Nemesis Group — це спільнота вірмен України, які є нащадками царства Багратуні, що приймають безпосередню участь в бойових діях у війни проти Росії з перших днів повномасштабного вторгнення. На наших шевронах зображений Ашот Залізний — цар Вірменії з роду Багратуні, та покровитель вірменського війська.
Як Україні перемогти Росію на полі бою
На переконання Фелікса “Джанича”, українці не зможуть досягти вирішального успіху на фронті без віри у те, що вони велика перемога дійсно можлива.
Як зізнається воїн, на фронті особисто ним рухає саме бажання встановлення справедливість, а не помста.
Він хоче, аби всі знали правду про цю війну, а не вірили в брехню, яку розповсюджує російська пропаганда.
Слово — також зброя, яка допомагає воювати
Журналіст також поцікався у захисника, чи є у нього певні особливі фрази, які він зазвичай вигукує на полі бою.
За словами “Джанича”, одна з них — "зараз я вам покажу, що таке вірменське свято".
Як зазначає “Джанич”, протягом останніх 10 років він також призвичаївся до фрази "хер ви мене візьмете".
Захисник запевняє: коли вірмен працює, то його взяти неможливо.
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