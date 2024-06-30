Що потрібно Україні для перемоги. Боєць Nemesis Group “Джанич” назвав головні умови

Як вважає боєць Nemesis Group Фелікс "Джанич", Україні вкрай складно буде розгромити російську армію без двох головних складових. Своїм баченням ситуації він поділився в інтерв'ю Online.UA.

Nemesis Group — це спільнота вірмен України, які є нащадками царства Багратуні, що приймають безпосередню участь в бойових діях у війни проти Росії з перших днів повномасштабного вторгнення. На наших шевронах зображений Ашот Залізний — цар Вірменії з роду Багратуні, та покровитель вірменського війська.

Як Україні перемогти Росію на полі бою

На переконання Фелікса “Джанича”, українці не зможуть досягти вирішального успіху на фронті без віри у те, що вони велика перемога дійсно можлива.

Перше — це вірити в пацанів. Це найперше — просто вірити в пацанів. Друге — щоб всі, абсолютно всі начальники, які стоять на чолі там і керують хлопцями, дають команди, щоб кожен думав над своїм завдання, яке він буде ставити, і ставився до цього серйозно. І викладався на повну, бо військовим, солдатам, це треба на даний період. Це неоціненна людина. Фелікс "Джанич" Боєць Nemesis Group

Як зізнається воїн, на фронті особисто ним рухає саме бажання встановлення справедливість, а не помста.

Він хоче, аби всі знали правду про цю війну, а не вірили в брехню, яку розповсюджує російська пропаганда.

Слово — також зброя, яка допомагає воювати

Журналіст також поцікався у захисника, чи є у нього певні особливі фрази, які він зазвичай вигукує на полі бою.

За словами “Джанича”, одна з них — "зараз я вам покажу, що таке вірменське свято".

Перед зачисткою, коли ми зупинилися, щоб уже заходити, треба було все робити тихо й акуратно до першого контакту, але за можливості працювати тихо. Я стою і своїй групі кажу: "тепер дивіться, там де ступає вірменська нога, там завжди зелена трава і нікого немає". Так воно й відбувалося, — згадує боєць Nemesis Group. Поширити

Як зазначає “Джанич”, протягом останніх 10 років він також призвичаївся до фрази "хер ви мене візьмете".