Боєць “Джанич” назвав головні завдання Nemesis Group на фронті

Боєць Nemesis Group Фелікс "Джанич" в інтерв'ю Online.UA розповів про ідеологію та діяльність добровольців з Вірменії на фронті.
Головні тези:
- Бійці Nemesis Group відзначають важливість співпраці з військовими інших країн на фронті.
- Nemesis Group складається виключно з вірменських добровольців, які мають великий бойовий досвід.
- Назва Nemesis Group походить від давньогрецької богині Немезиди, що символізує відданість та непохитність.
Nemesis Group — це спільнота вірмен України, які є нащадками царства Багратуні, що приймають безпосередню участь в бойових діях у війни проти Росії з перших днів повномасштабного вторгнення. На наших шевронах зображений Ашот Залізний – цар Вірменії з роду Багратуні, та покровитель вірменського війська.
Головним завданням Nemesis Group на фронті стала саме розвідка
Під час спілкування з журналістом Online.UA боєць Nemesis Group Фелікс "Джанич" заявив, що основною задачею вірменьский добровольців у війні з Росією є саме розвідка.
За словами Фелікса "Джанича", на фронті він зустрічав російських військових, які хотіли “попити української кави”.
У Nemesis Group воюють люди, які знають, що таке горе
Боєць Фелікс "Джанич" заявив, що до Nemesis Group може потрапити тільки вірменин.
Також боєць розповів, що назва Nemesis Group походить від давньогрецької богині Немезиди.
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