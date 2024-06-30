Боєць “Джанич” назвав головні завдання Nemesis Group на фронті

Боєць Nemesis Group Фелікс "Джанич" в інтерв'ю Online.UA розповів про ідеологію та діяльність добровольців з Вірменії на фронті.

Nemesis Group — це спільнота вірмен України, які є нащадками царства Багратуні, що приймають безпосередню участь в бойових діях у війни проти Росії з перших днів повномасштабного вторгнення. На наших шевронах зображений Ашот Залізний – цар Вірменії з роду Багратуні, та покровитель вірменського війська.

Головним завданням Nemesis Group на фронті стала саме розвідка

Під час спілкування з журналістом Online.UA боєць Nemesis Group Фелікс "Джанич" заявив, що основною задачею вірменьский добровольців у війні з Росією є саме розвідка.

Розвідки, зачистки, штурми позицій. Росіяни нехай тепер знають правду, що в 22-му році, ближче до грудня, листопад-грудень, у них там гості постійно були. Вони ламали голову, думали хто це. А це всього лише було два вірмени і кілька українців. До поранення в нас завдання було — це розвідка, розвідка боєм, збір інформації або ж, у кращому разі, забрати когось, щоб, він сам розповів усю інформацію: "як воно", "що там", "добре чи погано йому живеться в Україні?" Фелікс "Джанич" Боєць Nemesis Group

За словами Фелікса "Джанича", на фронті він зустрічав російських військових, які хотіли “попити української кави”.

Так, без проблем, ми ж гостинні, приходьте, завжди раді. Бувало таке, що і в обороні стояли з піхотою спільно. В основному це розвідка, розвідка боєм, зібрати інформацію, прийти, дізнатися, як, що, акуратно вийти. Поширити

У Nemesis Group воюють люди, які знають, що таке горе

Боєць Фелікс "Джанич" заявив, що до Nemesis Group може потрапити тільки вірменин.

У Nemesis зібрано групу, яка брала участь у боях по всій Україні, у гарячих точках. Тут зібрані люди, які ідейні, які знають, що таке біль, горе, знають, що таке війна, які проходили, природно. Фелікс "Джанич" Боєць Nemesis Group

Також боєць розповів, що назва Nemesis Group походить від давньогрецької богині Немезиди.